‘দাবাং ৪’ সিনেমায় নতুন চমক দিতে যাচ্ছেন সালমান

‘দাবাং ৪’ সিনেমায় নতুন চমক দিতে যাচ্ছেন সালমান
বক্স অফিসে তেমন সাফল্য না থাকলেও তারকার দীপ্তিতে কোনো ভাটা পড়েনি বলিউড সুপারস্টার সালমান খানের। বড়পর্দায় তার ক্যারিয়ার কিছুটা শ্লথ গতিতে চললেও হাতে রয়েছে একাধিক বড় বাজেটের প্রকল্প। এই সময়েই বলিউড অঙ্গনে নতুন গুঞ্জন-অভিনেতা সালমান এবার পরিচালকের আসনেই বসতে যাচ্ছেন!
সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারে ‘দাবাং’ ফ্র্যাঞ্চাইজির চতুর্থ কিস্তি নিয়ে মুখ খুলেছেন আরবাজ খান। তিনি জানিয়েছেন, ‘দাবাং ৪’র চিত্রনাট্যের খসড়া এরই মধ্যে প্রস্তুত, কয়েকটি কাজও অনেকটা এগিয়েছে। তবে পরিচালক কে-সেটা জানাতে নারাজ তিনি।
ঠিক এই জায়গাতেই জল্পনা-কল্পনা তুঙ্গে। বলিউডে কানাঘুষা- ‘দাবাং ৪’ দিয়েই নাকি পরিচালক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছেন সালমান খান।
এর আগে প্রথম কিস্তি চালিয়েছিলেন পরিচালক অভিনব কাশ্যপ। পরবর্তী দুই ছবির দায়িত্ব যায় আরবাজ এবং প্রভু দেবার হাতে। যদিও সেটের নেপথ্যে মূল সিদ্ধান্তগুলো সালমানই দিতেন বলে অভিযোগ তুলেছিলেন অভিনব কাশ্যপ নিজেও। এবার কি তবে সেই সিদ্ধান্তগুলো আনুষ্ঠানিক রূপ পাচ্ছে?
বলিউড সূত্র জানায়, নির্মাতারা এখনই সব কিছু প্রকাশ করতে চাইছেন না। তবে নীরবে কাজ এগোচ্ছে। নতুন বছর, অর্থাৎ ২০২৬ সালেই শুরু হবে ‘দাবাং ৪’র শুটিং।
সম্প্রতি ‘দাবাং’র ১৫ বছর পূর্তি উদযাপন হয়েছে। তবে আনন্দের এই আবহেই সালমান–আরবাজকে নিয়ে ফের তোপ দাগেন অভিনব কাশ্যপ। দাবি করেন, দুই ভাইয়ের মধ্যে সম্পর্ক নাকি ভালো নয়! সালমানকে ‘গুন্ডা, অপরাধী’ বলেও কটাক্ষ করেন তিনি।
আরও পড়ুন
বিরল রোগে ভুগছেন ‘দঙ্গল’ অভিনেত্রী
আলিয়ার বিরুদ্ধে গল্প চুরির অভিযোগ
এমন বিতর্কের মাঝেই নতুন গুঞ্জন-সালমান খান এবার পরিচালকের আসনে বসতে প্রস্তুত। এখন শুধু আনুষ্ঠানিক ঘোষণার অপেক্ষা।
এমএমএফ/জিকেএস