জানুয়ারিতে ঢাকায় ৭৫ দেশের ২৫০ ছবি নিয়ে উৎসব

জানুয়ারিতে ঢাকায় ৭৫ দেশের ২৫০ ছবি নিয়ে উৎসব
‘নান্দনিক চলচ্চিত্র, মননশীল দর্শক, আলোকিত সমাজ’-এই প্রতিপাদ্য সামনে রেখে আগামী জানুয়ারিতে বসছে ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের ২৪তম আসর। রেইনবো চলচ্চিত্র সংসদের উদ্যোগে আয়োজিত এ উৎসব চলবে ১০ জানুয়ারি থেকে ১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত।
আয়োজক সূত্রে জানা গেছে, এবারের উৎসবে ৭৫টি দেশের ২৫০টি পূর্ণদৈর্ঘ্য ও স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হবে। যার মধ্যে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র রয়েছে ৬৭টি।
উৎসবের পরিচালক আহমেদ মুজতবা জামাল গ্লিটজকে জানিয়েছেন, এবারের মূল প্রতিযোগিতা বিভাগ ‘বাংলাদেশ প্যানোরমা’ তে নির্বাচিত হয়েছে দেশের ৮টি চলচ্চিত্র। তিনি বলেন, “আমরা উৎসবের প্রস্তুতি প্রায় শেষ করেছি। সিনেমা সিলেকশন, শিডিউল, সব কাজই গুছিয়ে আনা হয়েছে।”
মূল প্রতিযোগিতা বিভাগে থাকা আটটি বাংলা চলচ্চিত্র হচ্ছে- হাবিবুর ইসলাম হাবিবের ‘যাপিত জীবন’, সোহেল রানা বয়াতীর ‘নয়া মানুষ’, জ্যাক মিরের ‘দ্য স্টোরি অব আ রক’, জোবাইদুর রহমানের ‘উড়াল’, বিপ্লব কুমার পাল বিপুর ‘ধামের গান’, অনন্য প্রতীক চৌধুরীর ‘নয়া নোট’,
সুমন ধরের ‘আগন্তুক’ ও আহমেদ হাসান সানির ‘এখানে রাজনৈতিক আলাপ জরুরি’।
এবারও উৎসবে থাকবে ১০টি বিভাগ-এশিয়ান সিনেমা সেকশন, রেট্রোস্পেক্টিভ, ট্রিবিউট, ওয়াইড অ্যাঙ্গেল, বাংলাদেশ প্যানোরমা, সিনেমা অব দ্য ওয়ার্ল্ড, চিলড্রেন ফিল্মস, উইমেন ফিল্মস, শর্ট অ্যান্ড ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফিল্মস ও স্পিরিচুয়াল ফিল্মস।
আরও পড়ুন
বিরল রোগে ভুগছেন ‘দঙ্গল’ অভিনেত্রী
আলিয়ার বিরুদ্ধে গল্প চুরির অভিযোগ
চলচ্চিত্র প্রদর্শনের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে তিনটি ভেন্যু- বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, জাতীয় জাদুঘর মিলনায়তন, এবং আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ মিলনায়তন।
এমএমএফ/জিকেএস