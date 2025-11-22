  2. বিনোদন

রুহটা ইন্ডিয়ায়, আমি আমেরিকায়: মাহিয়া মাহি

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:২১ পিএম, ২২ নভেম্বর ২০২৫
মাহিয়া মাহি। ছবি: সংগৃহীত

সিনেমায় অনিয়মিত হলেও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশ সক্রিয় নায়িকা মাহিয়া মাহি। বিভিন্ন ছবি ও ভিডিওতে নিয়মিত ভক্তদের সঙ্গে নিজেকে ভাগ করে নেন তিনি। এবার এক রহস্যময় ক্যাপশন দিয়ে আবারও আলোচনায় এ অভিনেত্রী।

নিজের ফেসবুক পেজে কয়েকটি ছবি প্রকাশ করেছেন মাহি। সেখানে দেখা যায়, ওভার কোটে জড়ানো শীতের সাজে হাজির হয়েছেন তিনি। ছবির ক্যাপশনে লিখেছেন- ‘আমার রুহটা ইন্ডিয়ায়, আর আমি আমেরিকায়।’

তবে কী কারণে এমন পোস্ট-এ বিষয়ে কিছুই জানাননি অভিনেত্রী। যদিও অনেকেই ধারণা করছেন, স্বামী রাকিব সরকারকে কেন্দ্র করেই এই অনুভূতির প্রকাশ। শুটিং বা ব্যক্তিগত ব্যস্ততায় মাহি এখন আমেরিকায়, আর রাকিব হয়তো অবস্থান করছেন ভারতে-এমনটাই অনুমান করছেন নেটিজেনরা।

সম্প্রতি দাম্পত্য জীবন নিয়ে শিরোনামে এসেছিলেন মাহি। এরপর জায়েদ খানের আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে অতিথি হয়ে আলোচনায় আসেন তিনি। নতুন পোস্টটি আবারও ভক্ত ও অনুসারীদের দৃষ্টি কাড়ল।

চলচ্চিত্রে খুব বেশি ব্যস্ত না থাকলেও ব্যক্তিজীবন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সরব উপস্থিতি-এসব নিয়েই নিয়মিত আলোচনায় থাকছেন জনপ্রিয় এই অভিনেত্রী।

এমএমএফ/জেআইএম

