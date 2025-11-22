রুহটা ইন্ডিয়ায়, আমি আমেরিকায়: মাহিয়া মাহি

রুহটা ইন্ডিয়ায়, আমি আমেরিকায়: মাহিয়া মাহি
সিনেমায় অনিয়মিত হলেও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশ সক্রিয় নায়িকা মাহিয়া মাহি। বিভিন্ন ছবি ও ভিডিওতে নিয়মিত ভক্তদের সঙ্গে নিজেকে ভাগ করে নেন তিনি। এবার এক রহস্যময় ক্যাপশন দিয়ে আবারও আলোচনায় এ অভিনেত্রী।
নিজের ফেসবুক পেজে কয়েকটি ছবি প্রকাশ করেছেন মাহি। সেখানে দেখা যায়, ওভার কোটে জড়ানো শীতের সাজে হাজির হয়েছেন তিনি। ছবির ক্যাপশনে লিখেছেন- ‘আমার রুহটা ইন্ডিয়ায়, আর আমি আমেরিকায়।’
তবে কী কারণে এমন পোস্ট-এ বিষয়ে কিছুই জানাননি অভিনেত্রী। যদিও অনেকেই ধারণা করছেন, স্বামী রাকিব সরকারকে কেন্দ্র করেই এই অনুভূতির প্রকাশ। শুটিং বা ব্যক্তিগত ব্যস্ততায় মাহি এখন আমেরিকায়, আর রাকিব হয়তো অবস্থান করছেন ভারতে-এমনটাই অনুমান করছেন নেটিজেনরা।
আরও পড়ুন:
মিস ইউনিভার্স মুকুট জিতলেন মেক্সিকোর ফাতিমা বশ
মিস ইউনিভার্সে ইতিহাস গড়লেন মিথিলা
সম্প্রতি দাম্পত্য জীবন নিয়ে শিরোনামে এসেছিলেন মাহি। এরপর জায়েদ খানের আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে অতিথি হয়ে আলোচনায় আসেন তিনি। নতুন পোস্টটি আবারও ভক্ত ও অনুসারীদের দৃষ্টি কাড়ল।
চলচ্চিত্রে খুব বেশি ব্যস্ত না থাকলেও ব্যক্তিজীবন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সরব উপস্থিতি-এসব নিয়েই নিয়মিত আলোচনায় থাকছেন জনপ্রিয় এই অভিনেত্রী।
এমএমএফ/জেআইএম