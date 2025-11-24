ধর্মেন্দ্রের মৃত্যুতে নরেন্দ্র মোদীর শোক
ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতের নন্দিত অভিনেতা ধর্মেন্দ্র আর নেই। তার মৃত্যু নিয়ে গত কয়েক দিন ধরে গণমাধ্যমে গুজব ছড়িয়ে পড়েছে। বেশ কিছু প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল তিনি মারা গেছেন। তবে তার পরিবার ও ঘনিষ্ঠরা সেই খবরকে এক ধরনের গুজব বলেছিলেন। ধর্মেন্দ্রও সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন।
তবে নিজের ৯০তম জন্মদিনের দুই সপ্তাহ আগেই পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করলেন তিনি।
এই ঘটনায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এক শোক বার্তা প্রকাশ করেছেন। মোদী বলেন, ‘ধর্মেন্দ্র জি ছিলেন একটি যুগের শেষ প্রতীক। ভারতীয় সিনেমার স্বর্ণযুগের অন্যতম বাতিঘর তিনি। তার অভিনয়ে আমরা শক্তি, কোমলতা, ভদ্রতা এবং মানবিকতার এক অনন্য সংমিশ্রণ দেখেছি।’
‘তার চলে যাওয়া আসলে ভারতীয় চলচ্চিত্রকে একটি বিশাল ঘাটতি দিয়েছে। আমার সমবেদনা তার পরিবার, সহকর্মী ও অসংখ্য ভক্তদের সঙ্গে’- যোগ করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী।
ধর্মেন্দ্রের অভিনয় জীবন ছিল ছয় দশকেরও বেশি। শোলে, ফুল অর পাথর, চুপকে চুপকেসহ বহু ক্লাসিক ও সুপারহিট সিনেমায় তিনি নিজের অভিনয় প্রতিভা প্রমাণ করেছেন। তার সরলতা, নম্রতা ও উষ্ণতার জন্য সবাই তাকে হৃদয়ে ধারণ করেছেন।
ধর্মেন্দ্রর মৃত্যুর খবরে ভারতীয় চলচ্চিত্রপ্রেমী ও শিল্পী মহলে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।
