দুবাইয়ে লাক্সারি দ্বীপ বানাচ্ছেন রণবীর-আলিয়া।

দুবাইয়ে লাক্সারি দ্বীপ বানাচ্ছেন রণবীর-আলিয়া
বলিউডের আলোচিত দম্পতি রণবীর কাপুর ও আলিয়া ভাট। তাদের উপস্থিতি সবসময়ই চারদিক আলোকিত করে। দুজনে ভালোবেসে বিয়ে করে পেতেছেন সুখের সংসারে। সেই সংসারে এসেছে এক রাজকন্যাও। দুজনে যেমন পরিশ্রমী তারকা তেমনি ফ্যাশন সচেতনও। বিলাসী জীবনযাপনেও জুড়ি নেই তাদের।
জানা গেছে, দুবাইয়ে তারা নিজেরাই বিলাসবহুল এক দ্বীপ বানাচ্ছেন।
সম্প্রতি ড্যামাক আইল্যান্ডস ২’র উদ্বোধনী রাত দুই তারকার উপস্থিতিতে ঝলমলে হয়ে উঠেছিল। সেখান থেকেই ছড়িয়ে পড়ে বড় খবরটি।নিজেদের নামে লাক্সারি আইল্যান্ড নির্মাণে নামছেন এই তারকা দম্পতি।
আরও পড়ুন
পাকিস্তানকে ভারতের বোন ভাবতেন ধর্মেন্দ্র, সেখানেও নেমেছে শোক
ধর্মেন্দ্রর বিদায়ে শোকে কাতর শাহরুখ
গেল ১২ নভেম্বর দুবাইয়ের কোকা-কোলা অ্যারেনায় অনুষ্ঠিত হয় ড্যামাক আইল্যান্ডস ২’র চমকপ্রদ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। ‘অ্যান ইভেনিং টু অ্যাওয়াকেন দ্য সেন্সেস’ -এই থিমেই সাজানো ছিল স্বপ্নিল আয়োজন। গ্রিসের স্যান্টোরিনি, মালদ্বীপ, মরিশাসসহ বিশ্বের জনপ্রিয় দ্বীপগন্তব্যগুলোকে অনুপ্রেরণা করে তৈরি করা হয়েছিল ভেন্যুর প্রতিটি সেট। সেখানেই গ্ল্যামারের কেন্দ্রে ছিলেন আলিয়া ও রণবীর।
আলিয়ার গায়ে ভিনটেজ বব ম্যাকি নিউড গাউন দেখা গেছে। রণবীর পরেছিলেন ভেলভেট টাক্সেডো। দুজনের উপস্থিতিতে আলোকিত হয়েছিল দুবাইয়ের রাত।
আলিয়া ও রণবীর
হলিউডে ‘হার্ট অব স্টোন’ ছবির পর আলিয়া এখন আন্তর্জাতিক তারকা। অন্যদিকে ‘অ্যানিমাল’ দিয়ে রণবীরের জনপ্রিয়তাও আকাশছোঁয়া।
এই দুজন এখন কেবল সিনেমায় নয়, ব্যবসা ও লাইফস্টাইল ব্র্যান্ডিংয়েও একসঙ্গে কাজ করছেন। দুবাইয়ের রিয়েল এস্টেট মহলে গুঞ্জন, এক শীর্ষ ডেভেলপার প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নিজেদের প্রাইভেট লাক্সারি আইল্যান্ড প্রজেক্টে বিনিয়োগ করছেন আলিয়া ও রণবীর।
প্রস্তাবিত প্রকল্পে থাকতে পারে আল্ট্রা লাক্সারি ভিলা, নিজস্ব প্রাইভেট বিচ, টেকসই স্থাপত্য ও ইকো ফ্রেন্ডলি ডিজাইন, বিশ্বমানের হসপিটালিটি। এটি বাস্তবায়িত হলে বলিউডের প্রথম সেলিব্রিটি নেতৃত্বাধীন লাক্সারি আইল্যান্ড উদ্যোগ হিসেবে ইতিহাস গড়বে।
সূত্র: গালফ নিউজ, নিউজ এইটটিন
এলআইএ/এমএস