‘তারা’য় আলো ছড়াবেন গানের বুলবুলি নন্দিতা

‘তারা’য় আলো ছড়াবেন গানের বুলবুলি নন্দিতা
কোক স্টুডিও বাংলা সিজন-১ এ সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা পায় ‘বুলবুলি’ গানটি। জাতীয় কবি কাজী নজরুলের রচিত সেই গানে কণ্ঠ দিয়ে সানজিদা মাহমুদ নন্দিতা জনপ্রিয়তা পান। শ্রোতাদের কাছে তিনি হয় উঠেন গানের বুলবুলি। এই শিল্পী এবার গাইবেন ‘তারা’য়।
দেশের তরুণ প্রজন্মকে সংস্কৃতিমুখী করতে নতুন উদ্যোগ হিসেবে আসছে ‘তারা’। এটি মূলত ব্যতিক্রমী একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন। আগামী ২৮ নভেম্বর রাজধানীর গুলশান এভিনিউয়ের ক্যাফে ১৩৮ ইস্টে ‘তারা আনপ্লাগড’ আয়োজনের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু হবে। সেই উদ্বোধনী মঞ্চেই বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে গান পরিবেশন করবেন সানজিদা মাহমুদ নন্দিতা।
আরও পড়ুন
গায়ক হওয়ার ২৯ বছর, নতুন অঞ্জনা নিয়ে আসছেন মনির খান
জুবিনকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে : আসামের মুখ্যমন্ত্রী
সংস্কৃতি মানুষের জীবনধারা, মানবিকতা ও দেশপ্রেমের প্রতিফলন- এ কথা মনে রেখেই নতুন প্রজন্মকে বাংলা সংস্কৃতিমুখী করতে ‘তারা’র সূচনা। আয়োজকদের ভাষায়, ‘তারা কেবল সাংস্কৃতিক আয়োজন নয়; এটি একটি আন্দোলন। এখানে শিল্প, সঙ্গীত, ইতিহাস-ঐতিহ্য ও মানবিকতার মাধ্যমে তরুণদের উদ্বুদ্ধ করা হবে।’
উদ্বোধনী সন্ধ্যায় রাত সাড়ে ৭টা থেকে দুই ঘণ্টাব্যাপী আয়োজনটিতে নন্দিতার সঙ্গে মঞ্চে থাকবেন মোজি অ্যান্ড কো-র শিল্পী শুভেন্দু দাস শুভ। তাদের আকুস্টিক পরিবেশনা, কাব্যঘন সুর-রসায়ন ইতোমধ্যেই সংগীতমহলে সমাদৃত। পাশাপাশি গান পরিবেশন করবেন তরুণ সংগীতশিল্পী অনিমেষ রায়ও।
আয়োজকরা জানান, এটি তাদের দীর্ঘ যাত্রার প্রথম পদক্ষেপ। আগামী বছর তারা আয়োজন করবে ‘তারা’ সাংস্কৃতিক উৎসব, করপোরেট প্রদর্শনী, সৃজনশীল সামাজিক সমাবেশসহ নানান থিমভিত্তিক অনুষ্ঠান।
এলআইএ/এমএস