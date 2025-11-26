নতুন সিনেমায় মিস ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ তোরসা

নতুন সিনেমায় মিস ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ তোরসা
মিস ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ ২০১৯-এর বিজয়ী রাফা নানজীবা তোরসা। ‘নির্জন স্বাক্ষর’ নামের সিনেমা দিয়ে বড় পর্দায় নাম লেখান তিনি। সেই সিনেমার শুটিং শেষ করছেন তিনি। এতে তার বিপরীতে অভিনয় করেছেন ছোট পর্দার জনপ্রিয় অভিনেতা খায়রুল বাসার। ছবিটি রয়েছে মুক্তির অপেক্ষায়।
এদিকে নতুন খবর দিলেন এই সুন্দরী। আরও একটি সিনেমায় তিনি যুক্ত হয়েছেন। ভিন্ন ধারার গল্পে নির্মিত এ চলচ্চিত্রের নাম ‘মাটি’। শামসের তারিফ সৈয়দের রচনা, চিত্রনাট্য ও পরিচালনায় ছবিটির শুটিং শুরু হয়েছে ২ নভেম্বর থেকে। আগামী ঈদুল আযহায় এটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে।
আরও পড়ুন
তিশার অভিযোগে ক্ষুব্ধ কলকাতার পরিচালক ফাঁস করলেন নতুন তথ্য
হতাশার কথা খুলে বললেন জেফার রহমান
জানা গেছে, ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুরের শস্যাঘাটা, মাঠপাড়া ও ইসামতি নদীর বিভিন্ন লোকেশনে চলছে সিনেমার দৃশ্যায়ন। আরও চার থেকে পাঁচ দিন শুটিং হবে বলে নিশ্চিত করেছেন নির্মাতা শামসের তারিফ সৈয়দ।
রাফা নানজীবা তোরসা
তিনি জাগো নিউজকে জানান, গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে নির্মিত এই ছবির গল্পে রয়েছে মানুষের স্বপ্ন, সংগ্রাম, মাটি ও নদীর সঙ্গে একাত্ম এক জীবনযাপনের বিশদ বর্ণনা।
চরিত্রটি নিয়ে উচ্ছ্বসিত তোরসাও। তিনি বলেন, ‘ছবিটি নিয়ে আমি খুবই আনন্দিত। এর গল্প ও চরিত্রটি বেশ অসাধারণ। ফুল ও প্রেমের দারুণ এক আয়োজন থাকবে এখানে।’
২০১৯ সালের অক্টোবরে মিস ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ নির্বাচিত হওয়ার পর রাফা নানজীবা তোরসা ধীরে ধীরে মিডিয়ার বিভিন্ন মাধ্যমে কাজ শুরু করেন। অভিনয়ে তার প্রথম কাজ ছিল ঈদের টেলিছবি ‘স্বপ্ন তোমার জন্য’।
এমআই/এলআইএ/জেআইএম