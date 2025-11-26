আর্টসেলের লিংকন ও ম্যানেজারের বিরুদ্ধে প্রতারণার মামলা
চুক্তিবদ্ধ হয়েও কনসার্টে অংশ না নেওয়ায় বিশ্বাসভঙ্গ ও প্রতারণার অভিযোগে জনপ্রিয় ব্যান্ডদল আর্টসেলের শিল্পী লিংকন আর্টস ও দলের ম্যানেজার খাদেমুল ওয়াহাব মাহেরের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (রাকসু) সাধারণ সম্পাদক (জিএস) মো. সালাহউদ্দীন।
বুধবার (২৬ নভেম্বর) সকালে ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আওলাদ হোসাইন মুহাম্মদ জোনাঈদের আদালতে তিনি মামলাটির আবেদন করেন। আদালত বাদীর জবানবন্দি রেকর্ড করে আদেশ অপেক্ষমাণ রাখেন। পরে বিকেলে আদালত তেজগাঁও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে (ওসি) অভিযোগটি তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেন।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বাদীপক্ষের আইনজীবী কাইয়ুম হোসেন নয়ন।
মামলার অভিযোগে বলা হয়েছে, গত ১৫ আগস্ট রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের আয়োজনে ‘৩৬ জুলাই’ মুক্তির উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এতে পারফর্ম করার জন্য গত ১৯ জুলাই লিংকন আর্টসেল ও ম্যানেজার মাহের চুক্তিবদ্ধ হন। চুক্তি অনুযায়ী পাঁচ লাখ ৭৫ হাজার টাকার মধ্যে আয়োজকরা পাঁচ লাখ ২৫ হাজার টাকা পরিশোধ করেন।
আরও বলা হয়েছে, অনুষ্ঠানের পাঁচ ঘণ্টা আগে তারা ফেসবুক পোস্ট দিয়ে জানান যে তারা কনসার্টে অংশ নেবেন না। তাদের অংশগ্রহণ না করায় আয়োজকদের ১৬ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে। পরে ২৫ আগস্ট লিগ্যাল নোটিশ পাঠানো হলেও তারা কোনো জবাব দেননি।
