বিয়ে করলেন চ্যাম্পিয়ন হিরো বাঁধন সাহা

বিয়ে করলেন চ্যাম্পিয়ন হিরো বাঁধন সাহা
রিয়ালিটি শো ‘ফেয়ার অ্যান্ড লাভলী মেন চ্যানেল আই হিরো’র চ্যাম্পিয়ন হয়ে নয় বছর আগে শোবিজ অঙ্গনে পথচলা শুরু করেন বাঁধন সাহা। নাটক ও চলচ্চিত্র-দুই মাধ্যমেই নিয়মিত কাজ করে নিজের অবস্থান তৈরি করেছেন তিনি।
গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে বাঁধন জানান, জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু করেছেন তিনি। বিয়ে করেছেন মনিষা দে’কে। আজ শুক্রবার ঢাকার অদূরে একটি কনভেনশন সেন্টারে অনুষ্ঠিত হচ্ছে তাদের বিবাহোত্তর সংবর্ধনা।
বাঁধনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, কনে মনিষা দে ঢাকার একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যবসায় প্রশাসনে স্নাতক সম্পন্ন করেছেন। দুই পরিবারের সিদ্ধান্তে সম্পন্ন হয়েছে তাদের বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা।
বাঁধন বলেন, ‘দুই বছর ধরে পরিবার থেকে বিয়ের কথা বলা হচ্ছিল। এ সময়েই মনিষার সঙ্গে পরিচয়। নয় মাসের পরিচয়ের পর বিষয়টি দুই পরিবারকে জানাই। এরপর অভিভাবকদের আলোচনায় ২৬ নভেম্বর বিয়ের আয়োজন করা হয়।’
তিনি আরও জানান, সাতক্ষীরার একটি রিসোর্টে পারিবারিক আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয় বিয়ের মূল অনুষ্ঠান। এতে দুই পরিবারের সদস্য ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের উপস্থিতি ছিল।
এদিকে বাঁধনের দুটি সিনেমা মুক্তির অপেক্ষায় আছে। অনম বিশ্বাস পরিচালিত ‘ঠিকানা বাংলাদেশ’ এবং কৌশিক শংকর দাশের ‘দাফন’ আগামী বছর প্রেক্ষাগৃহে আসবে বলে আশা করছেন তিনি। পাশাপাশি নিয়মিত নাটক ও বিজ্ঞাপনচিত্রে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন এই অভিনেতা।
