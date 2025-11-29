  2. বিনোদন

আরিফিন শুভর অ্যাকশন সিনেমার নায়িকা মিম

বিনোদন প্রতিবেদক
বিনোদন প্রতিবেদক বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:৫০ এএম, ২৯ নভেম্বর ২০২৫
আরিফিন শুভর অ্যাকশন সিনেমার নায়িকা মিম
আরিফিন শুভ ও বিদ্যা সিনহা মিম। ছবি: সংগৃহীত

ঢাকাই সিনেমার জনপ্রিয় নায়ক আরিফিন শুভ কাজ শুরু করেছেন তার নতুন অ্যাকশনধর্মী সিনেমার শুটিং। এতে তার বিপরীতে আছেন চিত্রনায়িকা বিদ্যা সিনহা মিম। নতুন এই জুটির আভাস সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ পাওয়ার পর থেকেই দর্শকদের মধ্যে আগ্রহ বেড়েছে কয়েকগুণ।

‘আব্বাস’ ও ‘লোকাল’ খ্যাত নির্মাতা সাইফ চন্দনের পরিচালনায় রাজশাহী ও নাটোরে চলছে টানা শুটিং। জানা গেছে, পুরোপুরি অ্যাকশন অবতারে দেখা যাবে শুভকে। এরই মধ্যে শুটিং সেট থেকে ফাঁস হওয়া একটি ছবিতে উঠে এসেছে তার লুক-লম্বা চুল, রক্তমাখা শরীর আর দুই হাতে রক্তাক্ত কুড়াল; যা দেখে ধারণা মিলেছে চরিত্রটি হবে তুমুল অ্যাকশনময়।

আরও পড়ুন:
মোশাররফ করিম এবার স্ট্যান্ডআপ কমেডিয়ান
সেলিম হায়দারের মৃত্যুতে শোকাহত রুনা লায়লা

এটি শুভ-মিম জুটির তৃতীয় সিনেমা। তবে গল্প বা চরিত্র নিয়ে এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু বলছেন না সংশ্লিষ্ট কেউ। সূত্র জানায়, ছবির কয়েকটি নাম প্রাথমিকভাবে ঠিক করা হলেও চূড়ান্ত নাম ঘোষণা করা হয়নি। ঈদুল ফিতরে মুক্তির লক্ষ্য নিয়ে গত এক সপ্তাহ ধরে চলছে শুটিংয়ের ব্যস্ততা।

এমএমএফ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

‘একটা চাদর হবে চাদর’ খ্যাত শিল্পী সুমন মারা গেছেন

‘একটা চাদর হবে চাদর’ খ্যাত শিল্পী সুমন মারা গেছেন

আইয়ুব বাচ্চু স্মরণে ব্যান্ড ফেস্ট, এবার অংশ নিচ্ছে ১২ দল

আইয়ুব বাচ্চু স্মরণে ব্যান্ড ফেস্ট, এবার অংশ নিচ্ছে ১২ দল

নতুন সিনেমা মুক্তির তারিখ জানালেন অঙ্কুশ

নতুন সিনেমা মুক্তির তারিখ জানালেন অঙ্কুশ