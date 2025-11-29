  2. বিনোদন

চিরনিদ্রায় গেলেন শিল্পী জেনস সুমন

বিনোদন প্রতিবেদক
বিনোদন প্রতিবেদক বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:০৯ পিএম, ২৯ নভেম্বর ২০২৫
চিরনিদ্রায় গেলেন শিল্পী জেনস সুমন
জেনস সুমন। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর উত্তরা কবরস্থানে চিরনিদ্রায় শায়িত হলেন ‘একটা চাদর হবে’ গান দিয়ে জনপ্রিয়তা পাওয়া সংগীতশিল্পী জেনস সুমন। শনিবার (২৯ নভেম্বর) সকাল ১১টা ১৫ মিনিটে ৪ নম্বর সেক্টরের মসজিদে দ্বিতীয় জানাজা শেষে তাকে দাফন করা হয়। এর আগে উত্তরা ১২ সেক্টরে অনুষ্ঠিত হয় তার প্রথম জানাজা। জাগো নিউজজকে এ তথ্য জানিয়েছেন সুরকার সংগীত পরিচালক ইথুন বাবু।

হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) রাজধানীর জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন এই শ্রোতাপ্রিয় ব্যান্ডসংগীতশিল্পী। পারিবারিক সূত্র জানায়, দুপুরে হঠাৎ বুকে ব্যথা অনুভব করলে দ্রুত তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়; তবে চিকিৎসকেরা তাকে আর বাঁচাতে পারেননি।

নব্বইয়ের দশকের শেষ দিকে সংগীতে পথচলা শুরু করেন সুমন। তার প্রকৃত নাম ছিল গালিব আহসান মেহেদী, তবে ‘সুমন’ নামেই তিনি সংগীত অঙ্গনে পরিচিত ছিলেন। বিটিভিতে প্রচারিত ‘একটা চাদর হবে’ গানটি তাকে রাতারাতি ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়।

সংগীত ক্যারিয়ারে উপহার দিয়েছেন একাধিক জনপ্রিয় অ্যালবাম- ‘আশীর্বাদ’ (১৯৯৭), ‘আকাশ কেঁদেছে’, ‘অতিথি’, ‘আশাবাদী’, ‘আয় তোরা আয়’, ‘একটা চাদর হবে’, ‘চেরী’সহ আরও অনেক কাজ। ২০০৮ সালে প্রকাশিত ‘মন চলো রূপের নগরে’ ছিল তার সর্বশেষ অ্যালবাম; এরপর দীর্ঘ সময় ছিলেন আলোচনার বাইরে।

আরও পড়ুন:
‘একটা চাদর হবে চাদর’ খ্যাত শিল্পী সুমন মারা গেছেন
আইয়ুব বাচ্চু স্মরণে ব্যান্ড ফেস্ট, এবার অংশ নিচ্ছে ১২ দল

১৬ বছরের বিরতির পর গত বছর ‘আসমান জমিন’ গানটির মাধ্যমে আবারও সংগীতে ফেরেন সুমন। এরপর নিয়মিত গান প্রকাশ করছিলেন। সর্বশেষ প্রকাশিত হয়েছে তার গাওয়া ‘আমি চাইব না’ শিরোনামের গান। তার অকাল প্রয়াণে শোকের ছায়া নেমে এসেছে সংগীতজগতে।

এমএমএফ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

‘একটা চাদর হবে চাদর’ খ্যাত শিল্পী সুমন মারা গেছেন

‘একটা চাদর হবে চাদর’ খ্যাত শিল্পী সুমন মারা গেছেন

আইয়ুব বাচ্চু স্মরণে ব্যান্ড ফেস্ট, এবার অংশ নিচ্ছে ১২ দল

আইয়ুব বাচ্চু স্মরণে ব্যান্ড ফেস্ট, এবার অংশ নিচ্ছে ১২ দল

নতুন সিনেমা মুক্তির তারিখ জানালেন অঙ্কুশ

নতুন সিনেমা মুক্তির তারিখ জানালেন অঙ্কুশ