দিল্লির লাল কেল্লার কাছে বিস্ফোরণের ঘটনায় মামলা দায়ের

দিল্লির লাল কেল্লার কাছে বিস্ফোরণের ঘটনায় মামলা দায়ের
দিল্লির লাল কেল্লার কাছে সোমবার সন্ধ্যায় একটি গাড়িতে বিস্ফোরণে অন্তত নয়জনের মৃত্যুর ঘটনায় এরই মধ্যে মামলা দায়ের করা হয়েছে। দিল্লি উত্তরের ডিসিপি রাজা বাঁথিয়া জানিয়েছেন, আনল’ফুল অ্যাক্টিভিটিস (প্রিভেনশন) অ্যাক্ট (ইউএপিএ) ও বিএনএস (ভারতীয় ন্যায় সংহিতার) অধীনে সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। খবর বিবিসি, এনডিটিভি।
ডিসিপি রাজা বাঁথিয়া জানিয়েছেন, এই ঘটনার তদন্ত এখনো চলছে এবং প্রয়োজনীয় তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করা হচ্ছে। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, তদন্ত চলছে। দিল্লি পুলিশ, ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি এবং ন্যাশানাল সিকিওরিটি গার্ডের বিশেষ দল ঘটনাস্থলে রয়েছে এবং তদন্তে সহায়তা করার জন্য প্রমাণ সংগ্রহ করছে।
এদিকে লাল কেল্লার কাছে ভয়াবহ ওই বিস্ফোরণের পর পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও নেপাল সীমান্তে উচ্চ সতর্কতা জারি করেছে ভারত। বিস্ফোরণের ঘটনায় আরও বেশ কয়েকজন আহত হওয়ার খবর পাওয়ার পর সোমবার (১০ নভেম্বর) রাতেই আন্তর্জাতিক সীমান্তগুলোতে নিরাপত্তা কড়াকড়ি করা হয়।
সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) পাঞ্জাবের ভারত-পাকিস্তান সীমান্তজুড়ে নজরদারি বাড়িয়েছে বলে জানা গেছে। একই সঙ্গে উত্তরপ্রদেশ-নেপাল সীমান্ত ও দেশের অন্যান্য সেনা চৌকিগুলোতেও কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা গঠন করা হয়েছে। সীমান্তগুলোতে টহল ও চেকপোস্ট বৃদ্ধি, আরও নজরদারি টহল ও টিম মোতায়েনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
সোমবার (১০ নভেম্বর) স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৬টা ৫২ মিনিটে দিল্লির ঐতিহাসিক লাল কেল্লা মেট্রো স্টেশনের কাছে একটি হুন্দাই আই২০ গাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণটি এতটাই প্রবল ছিল যে আশপাশের এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে ছিন্নভিন্ন মরদেহ ও কয়েকটি গাড়ি একেবারে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়।
ঘটনাস্থল থেকে পাওয়া ভিডিও ও ছবিতে রাস্তায় ছড়িয়ে থাকা দগ্ধদেহ ও ধ্বংসস্তূপ দেখা গেছে। দিল্লির উপ-প্রধান অগ্নিনির্বাপক কর্মকর্তা একে মালিক জানিয়েছেন, তারা দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করেন ও সন্ধ্যা ৭টা ২৯ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।
