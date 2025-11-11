দিল্লির বিস্ফোরণে জড়িত কেউ রেহাই পাবে না: মোদী

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:০৮ পিএম, ১১ নভেম্বর ২০২৫
দিল্লির বিস্ফোরণে জড়িত কেউ রেহাই পাবে না: মোদী
ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী/ ফাইল ছবি: এএফপি

ভারতের দিল্লি শহরের ঐতিহাসিক লাল কেল্লার কাছে ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনায় যারা জড়িত, তাদের কেউেই রেহাই পাবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) ভুটানের থিম্পুতে বক্তব্য দেওয়ার সময় তিনি এই বার্তা দেন।

এর আগে, সোমবার (১০ নভেম্বর) সন্ধ্যায় লাল কেল্লা মেট্রো স্টেশনের কাছে ধীরগতিতে চলা একটি গাড়িতে শক্তিশালী বিস্ফোরণ ঘটে। এতে নয়জন নিহত হন ও অন্তত ২০ জন আহত হয়ন। ঘটনাস্থলটি ভারতের অন্যতম পর্যটনকেন্দ্র লাল কেল্লার ঠিক পাশে হওয়ায় মুহূর্তেই পুরো এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

এ ঘটনার পর তদন্তে নেমেছে দেশটির একাধিক সংস্থা। এ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, আমাদের তদন্ত সংস্থাগুলো এই ষড়যন্ত্রের মূল পর্যন্ত পৌঁছাবে। যারা এই ঘটনার পেছনে আছে, তাদের কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না। সবাইকে আইনের আওতায় আনা হবে।

ভুটানের রাজধানী থিম্পুতে দুই দিনের সফরে গিয়ে মোদী বলেন, আজ আমি এখানে এসেছি ভারাক্রান্ত হৃদয়ে। গতকাল সন্ধ্যায় দিল্লিতে যে ভয়াবহ ঘটনা ঘটেছে, তা গোটা দেশকে স্তম্ভিত করেছে। নিহতদের পরিবারের প্রতি আমি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। সমগ্র দেশ তাদের পাশে রয়েছে।

তিনি আরও বলেন, সোমবার রাতজুড়ে আমি ঘটনাটি নিয়ে সংশ্লিষ্ট সব সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছি। তদন্তের প্রতিটি দিক আমি খতিয়ে দেখছি।

প্রধানমন্ত্রী মোদীর এই বক্তব্যে স্পষ্ট হয়েছে, দিল্লির বিস্ফোরণকে সরকার অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে নিচ্ছে ও অপরাধীদের বিচারের মুখোমুখি করতে কোনো ছাড় দেওয়া হবে না।

সূত্র: এনডিটিভি

এসএএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।