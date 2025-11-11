দিল্লি বিস্ফোরণে প্রধান সন্দেহভাজন উমরের বাড়ি গুঁড়িয়ে দিলো ভারত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:২৯ পিএম, ১৪ নভেম্বর ২০২৫
দিল্লি বিস্ফোরণে প্রধান সন্দেহভাজন উমরের বাড়ি গুঁড়িয়ে দিলো ভারত
শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) ভোরে দক্ষিণ কাশ্মীরের পুলওয়ামায় ডা. উমরের বাড়ি গুঁড়িয়ে দেয় ভারতের নিরাপত্তা বাহিনী/ ছবি: এনডিটিভি

দিল্লির লাল কেল্লার কাছে গাড়িতে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় প্রধান সন্দেহভাজন ডা. উমর উন-নবীর বাড়ি গুঁড়িয়ে দিয়েছে ভারতের নিরাপত্তা বাহিনী। শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) ভোরে দক্ষিণ কাশ্মীরের পুলওয়ামায় চিকিৎসক উমরের বাড়ি ধ্বংস করা হয়।

এর আগে সোমবার (১০ নভেম্বর) সন্ধ্যার ওই বিস্ফোরণে ১৩ জন নিহত ও ২০ জনের বেশি আহত হন। তদন্তে জানা যায়, ফরিদাবাদের আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসক উমরই লাল কেল্লার কাছে নেতাজি সুভাষ মার্গের ট্রাফিক সিগন্যালের পাশে বিস্ফোরিত হুন্ডাই আই-২০ গাড়িটি চালাচ্ছিলেন। বিস্ফোরণস্থল থেকে উদ্ধার করা ডিএনএ নমুনা উমরের মায়ের নমুনার সঙ্গে মিলিয়ে তার উপস্থিতি নিশ্চিত করা হয়েছে।

কাশ্মীরের বাড়ি ভেঙে ফেলা মূলত ভারতের ভেতরে সন্ত্রাসে সহায়তাকারীদের জন্য বার্তা বলে জানিয়েছে নিরাপত্তাবাহিনী। এর আগে, কাশ্মীরের পহেলগামে সন্ত্রাসী হামলার পরিকল্পনায় জড়িতদের বিরুদ্ধেও একই ধরনের অভিযান চালানো হয়েছিল।

দিল্লির বিস্ফোরণের আগে প্রায় ২ হাজার ৯০০ কেজি বিস্ফোরক তৈরির উপাদান ও অ্যাসল্ট রাইফেলের মতো আধুনিক অস্ত্র উদ্ধার করা হয়। ফরিদাবাদ থেকে গ্রেফতার করা হয় উমরের সহযোগী ও চিকিৎসক মুজাম্মিল ও শাহিন সাঈদকে। তারা দুজনই এখন হেফাজতে আছেন ও ফরিদাবাদে বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক মজুতের নেপথ্য পরিকল্পনা উন্মোচনে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।

তদন্তকারীরা সন্দেহ করছেন, জইশ-ই-মোহাম্মদ ও আনসার গজওয়াতুল হিন্দ-সংযুক্ত একটি মডিউল আরও বড় ধরনের হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। সহযোগীদের গ্রেফতারের পর আতঙ্কে উমর গাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে থাকতে পারেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

সূত্র: এনডিটিভি

এসএএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।