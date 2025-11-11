দিল্লির লাল কেল্লা তিনদিনের জন্য বন্ধ ঘোষণা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০২:১৬ পিএম, ১১ নভেম্বর ২০২৫
দিল্লির লাল কেল্লা তিনদিনের জন্য বন্ধ ঘোষণা
ছবি: এএফপি

দিল্লির লাল কেল্লার কাছে একটি গাড়ি বিস্ফোরণের ঘটনার পর ভারতজুড়ে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এই ঘটনার তদন্ত চলছে। তবে বিস্ফোরণের পেছনে নাশকতার উদ্দেশ্য ছিল কি না এবং কারা লক্ষ্যবস্তু ছিলেন- এমন একাধিক প্রশ্নের উত্তর মেলেনি।

এদিকে আর্কিওলজিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া (এএসআই) বা ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে আগামী তিনদিন দর্শনার্থীদের জন্য বন্ধ রাখা হবে লাল কেল্লা। বিস্ফোরণস্থলের তদন্ত চলাকালীন জনসমাগম কমানোর উদ্দেশ্যেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

লাল কেল্লার কাছে সোমবার সন্ধ্যায় একটি গাড়িতে বিস্ফোরণে অন্তত নয়জনের মৃত্যু হয়। এই ঘটনার পর দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ স্থানীয় সময় সকাল ১১টার দিকে একটি উচ্চপর্যায়ের নিরাপত্তা পর্যালোচনা বৈঠক ডেকেছেন বলে জানিয়েছে সংবাদ সংস্থা এএনআই।

এই বৈঠকে অংশ নিচ্ছেন শীর্ষ নিরাপত্তা কর্মকর্তারা, যাদের মধ্যে রয়েছেন স্বরাষ্ট্র সচিব গোবিন্দ মোহন, গোয়েন্দা ব্যুরোর পরিচালক, জাতীয় তদন্ত সংস্থার মহাপরিচালক এবং দিল্লি পুলিশের কমিশনার। বৈঠকে সভাপতিত্ব করবেন অমিত শাহ।

এর আগে সোমবার অমিত শাহ বিস্ফোরণের স্থান পরিদর্শন করার সময় জানান যে, তিনি একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক আহ্বান করবেন। বিস্ফোরণের কারণ এখনো অজানা। তবে অমিত শাহ এবং অন্যান্য কর্মকর্তারা বারবার বলেছেন, ‌‘সব সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে’।

এদিকে এরই মধ্যে এই ঘটনায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। দিল্লি উত্তরের ডিসিপি রাজা বাঁথিয়া জানিয়েছেন, আনল’ফুল অ্যাক্টিভিটিস (প্রিভেনশন) অ্যাক্ট (ইউএপিএ) ও বিএনএস (ভারতীয় ন্যায় সংহিতার) অধীনে সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

টিটিএন

