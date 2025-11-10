দিল্লিতে বিস্ফোরণ: মোদীকে পরিস্থিতি জানালেন অমিত শাহ
দিল্লির ঐতিহাসিক লালকেল্লার কাছে ভয়াবহ গাড়ি বিস্ফোরণে আটজন নিহত ও ২০ জনেরও বেশি আহত হওয়ার ঘটনার পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য নিয়েছেন।
সরকারি সূত্রে জানা গেছে, মোদী কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে কথা বলেছেন এবং বিস্ফোরণ-পরবর্তী পরিস্থিতির ওপর সম্পূর্ণ রিপোর্ট নিয়েছেন।
দিল্লি পুলিশের সূত্র জানিয়েছে, এটি একটি অত্যন্ত শক্তিশালী বিস্ফোরণ। হতাহতের বিষয়টি লোকনায়ক জয়প্রকাশ হাসপাতাল নিশ্চিত করেছে। যেখানে আহতদের চিকিৎসা চলছে।
দিল্লি ফায়ার সার্ভিস জানিয়েছে, লালকেল্লা মেট্রো স্টেশনের ১ নম্বর গেটের কাছে একটি গাড়িতে বিস্ফোরণের ঘটনায় আমরা ফোন পাই।
প্রায় ২০টি ফায়ার ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ পুরো এলাকা ঘিরে ফেলেছে, যা সাধারণত বছরজুড়েই পর্যটকে ভরপুর থাকে।
বিস্ফোরণের ধরন এখনো জানা যায়নি। ফরেনসিক ও প্রযুক্তিগত বিশেষজ্ঞদের দল ঘটনাস্থলে পৌঁছাচ্ছে বিস্ফোরণের কারণ নির্ধারণের জন্য।
লালকেল্লা পুরোনো দিল্লির ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় অবস্থিত এবং এটি রাজধানীর অন্যতম জনপ্রিয় ঐতিহাসিক পর্যটনকেন্দ্র।
এক প্রত্যক্ষদর্শী জানান, আমি বাড়ির ছাদে ছিলাম, তখন দেখি বিশাল আগুনের গোলা উঠছে। শব্দটা এত জোরে হয়েছিল যে আশপাশের ভবনের জানালাগুলো কেঁপে ওঠে।
সূত্র: এনডিটিভি
এমএসএম