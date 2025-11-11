ভারতে বারবার বিস্ফোরণ: ২০ বছরের রক্তাক্ত ইতিহাস
ভারতে গত ২০ বছরে অন্তত ১৪ বার ঘটেছে বড় বিস্ফোরণের ঘটনা। এতে রক্তাক্ত হয়েছে রাজপথ, প্রাণ হারিয়েছেন এক হাজারের বেশি মানুষ। এসব হামলার মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ ছিল ২০০৬ সালের মুম্বাই ট্রেন বিস্ফোরণ, যাতে দুই শতাধিক মানুষের প্রাণহানি ঘটে। সর্বশেষ ঘটনা ঘটেছে গত সোমবার (১০ নভেম্বর) নয়াদিল্লির লাল কেল্লার কাছে। সেখানে একটি গাড়ি বিস্ফোরণে অন্তত নয়জন নিহত এবং আরও কয়েকজন আহত হয়েছেন। ঘটনার বিস্তারিত এখনো জানা যায়নি। তবে বিস্ফোরণের পর ভারতীয় রাজধানীজুড়ে উচ্চ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।
নিচে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ভারতে সংঘটিত বড় কয়েকটি বিস্ফোরণের সময়রেখা তুলে ধরা হলো—
১. দিল্লি (২৯ অক্টোবর ২০০৫)
দীপাবলির আগে ভারতীয় রাজধানীর বাজারগুলোতে একাধিক সিরিজ বিস্ফোরণে ৭০ জন নিহত ও ২৫০ জন আহত হন। হামলার পেছনে লস্কর-ই-তৈয়্যবা জড়িত ছিল বলে সন্দেহ করা হয়।
২. বারাণসী, উত্তর প্রদেশ (৭ মার্চ ২০০৬)
মন্দির ও রেলস্টেশনে সমন্বিত হামলায় ২৮ জন নিহত ও শতাধিক আহত হন।
৩. মুম্বাই, মহারাষ্ট্র (১১ জুলাই ২০০৬)
শহরের লোকাল ট্রেনে সাতটি বোমা বিস্ফোরণে ২০৯ জন নিহত ও ৭০০-র বেশি আহত হন। এটি ছিল ভারতের ইতিহাসে অন্যতম রক্তাক্ত সন্ত্রাসী হামলা।
৪. মালেগাঁও, মহারাষ্ট্র (৮ সেপ্টেম্বর ২০০৬)
মসজিদের বাইরে বোমা বিস্ফোরণে ৪০ জন নিহত ও ১২৫ জন আহত হন। এই ঘটনায় এসআইএমআই নামে একটি সংগঠনের সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যায়।
৫. সম্ঝৌতা এক্সপ্রেস, হরিয়ানা (১৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৭)
ভারত-পাকিস্তান সীমান্তগামী ট্রেনে বোমা বিস্ফোরণে ৭০ জন নিহত হন। পরে তদন্তে হিন্দু চরমপন্থিদের সম্পৃক্ততা পাওয়া যায়।
৬. হায়দ্রাবাদ, তেলেঙ্গানা (১৮ মে ২০০৭)
মক্কা মসজিদে বোমা বিস্ফোরণে ১৬ জন নিহত হন, আহত হন শতাধিক মানুষ।
৭. হায়দ্রাবাদ (২৫ আগস্ট ২০০৭)
শহরের লাম্বিনি পার্ক ও গোকুল চ্যাট রেস্তোরাঁয় বিস্ফোরণে ৪২ জন নিহত হন।
৮. জয়পুর, রাজস্থান (১৩ মে ২০০৮)
শহরের বিভিন্ন স্থানে ৯টি সমন্বিত বোমা বিস্ফোরণে ৭১ জনের মৃত্যু হয়।
৯. আহমেদাবাদ, গুজরাট (২৬ জুলাই ২০০৮)
মাত্র ৭০ মিনিটে ১৭টি সিরিজ বিস্ফোরণে ৫৬ জন নিহত হন।
১০. দিল্লি (১৩ সেপ্টেম্বর ২০০৮)
শহরের বাজার এলাকায় পাঁচটি বোমা বিস্ফোরণে ৩৩ জন নিহত হন।
১১. মুম্বাই, মহারাষ্ট্র (২৬ নভেম্বর ২০০৮)
২৬/১১ হামলায় বন্দুকধারী ও বিস্ফোরণে ১৭১ জন নিহত হন; এই হামলার পরিকল্পনা করেছিল লস্কর-ই-তৈয়্যবা।
১২. মুম্বাই (১৩ জুলাই ২০১১)
শহরের জুয়েলারি মার্কেটে তিনটি বিস্ফোরণে ২৬ জন নিহত ও ১৩০ জন আহত হন।
১৩. পুলওয়ামা, জম্মু ও কাশ্মীর (১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯)
আত্মঘাতী বোমা হামলায় সিআরপিএফ কনভয়ের ৪০ সদস্য নিহত হন; দায় স্বীকার করে জেআইএম।
১৪. নয়াদিল্লি (১০ নভেম্বর ২০২৫)
লাল কেল্লার কাছে গাড়ি বিস্ফোরণে ১৩ জন নিহত ও ২৫ জন আহত হন। তদন্ত এখনও চলছে।
তথ্য অনুযায়ী, মহারাষ্ট্রে চারবার এবং দিল্লিতে তিনবার বড় বোমা হামলা হয়েছে। সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত এই দুই রাজ্য।
সূত্র: উইকিপিডিয়া, রয়টার্স, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া রেকর্ডস
কেএএ/