দিল্লিতে বিস্ফোরণ, তাজমহল ঘিরে কয়েক স্তরের কঠোর নিরাপত্তা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৩৩ এএম, ১১ নভেম্বর ২০২৫
ভারতের ঐতিহাসিক নিদর্শন তাজমহল/ ফাইল ছবি: এএফপি

দিল্লিতে ভয়াবহ বোমা বিস্ফোরণের পর উত্তরপ্রদেশের আগ্রায় জারি করা হয়েছে সর্বোচ্চ সতর্কতা। শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলো, বিশেষ করে তাজমহলকে ঘিরে নেওয়া হয়েছে বহুতল নিরাপত্তা বলয়ে।

জানা গেছে, তাজমহলের চারপাশে প্রতিটি কোণে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নেওয়া হয়েছে কঠোর ব্যবস্থা। মোতায়েন করা হয়েছে কেন্দ্রীয় শিল্প নিরাপত্তা বাহিনী সিআইএসএফ ও স্থানীয় পুলিশের সদস্যদের।

মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) আগ্রা পুলিশ কমিশনার দীপক কুমার নিজে পুরো টিম নিয়ে তাজমহলের আশপাশে নিরাপত্তা ব্যবস্থার সরেজমিন পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের সময় তিনি দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তাদের কড়া নির্দেশ দেন যে কোনো সন্দেহভাজন ব্যক্তি, বস্তু বা যানবাহন দেখামাত্রই যেন তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

তিনি আরও জানান, তাজমহল এলাকায় মোতায়েন সরকারি বাহিনীর সব সদস্যকে সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থায় রাখা হয়েছে। নিরাপত্তা জোরদারে তল্লাশি ও নজরদারিও আরও বাড়ানো হয়েছে, যাতে কোনোভাবেই অঘটন ঘটতে না পারে।

সূত্র: ইন্ডিয়া টুডে

