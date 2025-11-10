দিল্লিতে বিস্ফোরণের ঘটনায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে ১৩

দিল্লিতে বিস্ফোরণের ঘটনায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে ১৩
ভারতের রাজধানী দিল্লির ঐতিহাসিক লালকেল্লার কাছে যাত্রীবাহী একটি গাড়িতে শক্তিশালী বিস্ফোরণের ঘটনায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে ১৩ জনে দাঁড়িয়েছে। এ ঘটনায় আরও ২৪ জন আহত হয়েছেন।
সোমবার (১০ নভেম্বর) সন্ধ্যা ৬টা ৫২ মিনিটের দিকে লালকেল্লা মেট্রো স্টেশনের কাছে একটি হুন্ডাই আই২০ গাড়িতে বিস্ফোরণের ওই ঘটনা ঘটে। বিস্ফোরণের এই ঘটনা তদন্তে ইতিমধ্যে কাজ শুরু করেছে দেশটির কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এনআইএ) এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ড।
বিস্ফোরণের পরপরই মুম্বাই, কলকাতা, বিহার, জয়পুর, হরিয়ানা, পাঞ্জাব, হায়দরাবাদ, উত্তর প্রদেশ ও উত্তরখণ্ডে উচ্চ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। কেরালা রাজ্যজুড়ে নিরাপত্তা জোরদার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
দিল্লি পুলিশের সূত্র জানিয়েছে, এটি ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী বিস্ফোরণ। ঘটনার পর ছিন্নভিন্ন মরদেহ ও ক্ষতিগ্রস্ত যানবাহন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে থাকে ঘটনাস্থলে।
দিল্লি পুলিশ কমিশনার সতীশ গোলচা সাংবাদিকদের বলেন, ‘লালকেল্লার ট্রাফিক সিগন্যালে থেমে থাকা ধীরগতির একটি গাড়িতে বিস্ফোরণটি ঘটে। গাড়িটিতে যাত্রী ছিল। বিস্ফোরণে আশপাশের আরও কয়েকটি গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।’ বিস্ফোরণে মোট ৯টি যানবাহন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলেও জানান সতীশ গোলচা।
দিল্লি ফায়ার সার্ভিসের উপ-প্রধান একে মালিক জানান, ‘খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে সাতটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়। সন্ধ্যা ৭টা ২৯ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়।’
বিস্ফোরণের কয়েক মিনিট পরেই ঘটনাস্থল জুড়ে বিপুলসংখ্যক পুলিশ ও নিরাপত্তাকর্মী মোতায়েন করা হয়। ঘটনাস্থলের পাশের লোকনায়ক হাসপাতালে (এলএনজেপি) অ্যাম্বুলেন্সে করে আহতদের আনা হয়। হাসপাতালের বাইরে ভিড় করেন স্বজনেরা।
এদিকে, লালকেল্লার কাছে বিস্ফোরণের ঘটনার দিনেই রাজধানী দিল্লি থেকে মাত্র ৫০ কিলোমিটার দূরের হরিয়ানার ফরিদাবাদ থেকে ২ হাজার ৯০০ কেজি বিস্ফোরক উদ্ধার করেছে দেশটির নিরাপত্তা বাহিনী।
সূত্র: এনডিটিভি
এমএমকে/