দিল্লির লাল কেল্লার কাছে ভয়াবহ বিস্ফোরণ, দগ্ধ অনেকে

দিল্লির লাল কেল্লার কাছে ভয়াবহ বিস্ফোরণ, দগ্ধ অনেকে
ভারতের রাজধানী দিল্লির ঐতিহাসিক লাল কেল্লার (রেড ফোর্ট) কাছে একটি গাড়িতে ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনায় বেশ কয়েকজন দগ্ধ হয়েছেন। সোমবার (১০ নভেম্বর) সন্ধ্যায়, লাল কেল্লা মেট্রো স্টেশনের ১ নম্বর গেটের কাছে এই ঘটনা ঘটে।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, বিস্ফোরণের কারণ এখনো স্পষ্ট নয়। পুলিশ এরই মধ্যে তদন্ত শুরু করেছে ও আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে বিশ্লেষণ চলছে বলে জানা গেছে।
পুলিশ জানিয়েছে, বিস্ফোরণের পরপরই পাশে থাকা আরও তিন থেকে চারটি গাড়িতে আগুন ধরে যায়। গাড়িগুলোতে মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে ও আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়।
দিল্লি পুলিশের একজন কর্মকর্তার বরাতে স্থানীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে, লাল কেল্লা মেট্রো স্টেশনের গেট নম্বর ১ এর কাছে একটি গাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটেছে বলে আমরা ফোন পাই। ঘটনাস্থলে দ্রুত উদ্ধারকাজ শুরু করা হয়েছে।
লাল কেল্লা দিল্লির পুরোনো ও ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় অবস্থিত। এটি শহরের অন্যতম জনপ্রিয় ঐতিহাসিক পর্যটন কেন্দ্র, যেখানে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ ভ্রমণে আসেন।
সূত্র: এনডিটিভি
এসএএইচ