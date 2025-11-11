দিল্লির মার্কিন দূতাবাসে নিরাপত্তা সতর্কতা জারি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:৫৮ পিএম, ১১ নভেম্বর ২০২৫
দিল্লির লাল কেল্লার কাছে বিস্ফোরণ/ছবি: এএফপি

দিল্লির লাল কেল্লা মেট্রো স্টেশনের কাছে একটি গাড়িতে বিস্ফোরণের পর নিরাপত্তা সতর্কতা জারি করেছে ভারতে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাস। এতে বলা হয়েছে, ১০ নভেম্বর দিল্লির লাল কেল্লা মেট্রো স্টেশনের কাছে একটি গাড়ি বোমা বিস্ফোরণে স্থানীয় গণমাধ্যমে একাধিক হতাহতের খবর পাওয়া গেছে। যদিও বিস্ফোরণের কারণ এখনো জানা যায়নি। ভারত সরকার বেশ কয়েকটি রাজ্যকে উচ্চ সতর্কতায় রেখেছে।

ভারতে থাকা যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের দিল্লির লাল কেল্লা এবং চাঁদনী চকের আশেপাশের এলাকায় না যাওয়া এবং ভিড় এড়ানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সবশেষ তথ্যের জন্য স্থানীয় মিডিয়ায় নজর রাখা এবং চারপাশের পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

এদিকে ওই বিস্ফোরণের পর দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ স্থানীয় সময় সকাল ১১টার দিকে একটি উচ্চপর্যায়ের নিরাপত্তা পর্যালোচনা বৈঠক ডেকেছেন বলে জানিয়েছে সংবাদ সংস্থা এএনআই।

এই বৈঠকে অংশ নিচ্ছেন শীর্ষ নিরাপত্তা কর্মকর্তারা, যাদের মধ্যে রয়েছেন স্বরাষ্ট্র সচিব গোবিন্দ মোহন, গোয়েন্দা ব্যুরোর পরিচালক, জাতীয় তদন্ত সংস্থার মহাপরিচালক এবং দিল্লি পুলিশের কমিশনার। বৈঠকে সভাপতিত্ব করবেন অমিত শাহ।

এর আগে সোমবার অমিত শাহ বিস্ফোরণের স্থান পরিদর্শন করার সময় জানান যে, তিনি একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক আহ্বান করবেন। বিস্ফোরণের কারণ এখনো অজানা। তবে অমিত শাহ এবং অন্যান্য কর্মকর্তারা বারবার বলেছেন, ‌‘সব সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে’।

