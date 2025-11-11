বিস্ফোরণে রক্তাক্ত দিল্লি

সাবেক রাজার জন্মদিন উদযাপনে ভুটান গেলেন মোদী

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৬:১২ পিএম, ১১ নভেম্বর ২০২৫
ভুটান গেলেন নরেন্দ্র মোদী/ ছবি: পিটিআই, নরেন্দ্র মোদী (এক্স)

বিস্ফোরণে রক্তাক্ত দিল্লি শহরকে রেখে সাবেক রাজার জন্মদিন উদযাপনে ভুটান গেলেন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) দুইদিনের সফরে ভুটানের রাজধানী থিম্পু পৌঁছেছেন তিনি।

এদিন ভুটানের পারো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে মোদীকে স্বাগত জানান ভুটানিজ প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগে। পরে ভুটানের সাবেক রাজা জিগমে সিংগে ওয়াংচুকের ৭০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানে যোগ দেন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী।

অনুষ্ঠানে মোদী বলেন, দুই দেশের বন্ধুত্ব এখন শক্তিশালী জ্বালানি অংশীদারত্বের ভিত্তিতে নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে।

ভুটানের চতুর্থ রাজা জিগমে সিংগে ওয়াংচুককের অবদান স্মরণ করে তিনি বলেন, ভুটানের গণতান্ত্রিক রূপান্তর ও সীমান্ত অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠায় তিনি যে ভূমিকা রেখেছেন, তা ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

মোদী জানান, ভুটানের গেলেফু ও সামচে শহরকে ভারতের রেল নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারত। এই প্রকল্প সম্পন্ন হলে ভুটানের শিল্প ও কৃষি পণ্য ভারতের বিশাল বাজারে সহজে পৌঁছাতে পারবে।

রেল ও সড়ক সংযোগ ছাড়াও সীমান্ত অবকাঠামো উন্নয়নে দুই দেশ সমন্বিতভাবে কাজ করছে। ভারত ভুটানের গেলেফু মাইন্ডফুলনেস সিটি (অর্থনৈতিক কেন্দ্র) প্রকল্পে সহযোগিতা করছে এবং সেখানে একটি নতুন ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট স্থাপন করবে।

ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী জানান, ভারতের পক্ষ থেকে ভুটানের বর্তমান পাঁচ বছর মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য এক হাজার কোটি রুপি অনুদান দেওয়া হয়েছে, যা সড়ক, কৃষি, অর্থায়ন ও স্বাস্থ্য খাতে ব্যবহার হচ্ছে।

তিনি বলেন, সংযোগ বৃদ্ধির এই উদ্যোগ আমাদের দুই দেশের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির যৌথ যাত্রাকে আরও শক্তিশালী করবে।

এদিকে, সোমবার (১০ নভেম্বর) নয়াদিল্লির লাল কেল্লার কাছে একটি গাড়ি বিস্ফোরণে অন্তত নয়জন নিহত এবং আরও কয়েকজন আহত হয়েছেন। ঘটনার বিস্তারিত এখনো জানা যায়নি। তবে বিস্ফোরণের পর ভারতীয় রাজধানীজুড়ে উচ্চ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

ভুটান পৌঁছে মোদী বলেছেন, লাল কেল্লার কাছে ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনায় যারা জড়িত, তাদের কেউই রেহাই পাবে না।

তিনি বলেন, আজ আমি এখানে এসেছি ভারাক্রান্ত হৃদয়ে। গতকাল সন্ধ্যায় দিল্লিতে যে ভয়াবহ ঘটনা ঘটেছে, তা গোটা দেশকে স্তম্ভিত করেছে। নিহতদের পরিবারের প্রতি আমি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। সমগ্র দেশ তাদের পাশে রয়েছে।

সূত্র: দ্য হিন্দু, এনডিটিভি
