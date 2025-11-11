এবার ভারত সফরে যুক্তরাজ্যের নাগরিকদের সতর্কতা
যুক্তরাষ্ট্রের পর এবার ভারত সফরের ক্ষেত্রে যুক্তরাজ্য সরকার একটি ভ্রমণ সতর্কতা জারি করেছে। নিজ দেশের নাগরিকদের ভারতের নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চলে ভ্রমণের বিষয়ে সতর্ক করেছে যুক্তরাজ্য। সম্ভাব্য সশস্ত্র সংঘাতের কথা উল্লেখ করে ভারত-পাকিস্তান সীমান্তের ১০ কিলোমিটারের মধ্যে সব ধরনের ভ্রমণের বিষয়ে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে পররাষ্ট্র, কমনওয়েলথ ও উন্নয়ন অফিস (এফসিডিও)।
এফসিডিও জম্মু ও কাশ্মীরের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলেও (পহেলগাম, গুলমার্গ, সোনামার্গ, শ্রীনগর শহর এবং জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় মহাসড়কসহ) সব ধরনের ভ্রমণের বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছে। এর আগে লাল কেল্লা মেট্রো স্টেশনের কাছে বিস্ফোরণের পর নিরাপত্তা সতর্কতা জারি করে ভারতে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাস।
এতে বলা হয়, ১০ নভেম্বর দিল্লির লাল কেল্লা মেট্রো স্টেশনের কাছে একটি গাড়ি বোমা বিস্ফোরণে স্থানীয় গণমাধ্যমে একাধিক হতাহতের খবর পাওয়া গেছে। যদিও বিস্ফোরণের কারণ এখনো জানা যায়নি। ভারত সরকার বেশ কয়েকটি রাজ্যকে উচ্চ সতর্কতায় রেখেছে।
ভারতে থাকা যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের দিল্লির লাল কেল্লা এবং চাঁদনী চকের আশেপাশের এলাকায় না যাওয়া এবং ভিড় এড়ানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সবশেষ তথ্যের জন্য স্থানীয় মিডিয়ায় নজর রাখা এবং চারপাশের পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের এক মুখপাত্র ভারতীয় বার্তাসংস্থা পিটিআইকে বলেন, আমরা দিল্লির লাল কেল্লার কাছে হওয়া বিস্ফোরণের বিষয়ে জানতে পেরেছি। আমরা পরিস্থিতি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছি এবং প্রয়োজনে কনস্যুলার সহায়তা দিতে প্রস্তুত।
সোমবার সন্ধ্যায় দিল্লির লালকেল্লা মেট্রো স্টেশনের কাছে ট্রাফিক সিগন্যালে দাঁড়িয়ে থাকা ধীরগতির গাড়িতে প্রবল বিস্ফোরণ ঘটে। এতে অন্তত ৯ জন প্রাণ হারান ও আরও ২৪ জন আহত হন। আশপাশে থাকা কয়েকটি গাড়ি আগুনে পুড়ে যায়।
আহতদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে। তাদেরকে দিল্লির লোক নায়ক জয়প্রকাশ (এলএনজেপি) হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।
রাজধানীতে বিস্ফোরণের জেরে কলকাতাসহ দেশটির সব কয়টি বড় শহরে উচ্চ সতর্কতা জারি করেছে ভারত। একই ধরনের সতর্কতা জারি করা হয়েছে বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও নেপাল সীমান্তেও।
টিটিএন