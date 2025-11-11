দিল্লিতে বিস্ফোরণের ঘটনা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছে যুক্তরাষ্ট্র
ভারতের দিল্লি শহরে ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছে যুক্তরাষ্ট্র। সোমবার (১১ নভেম্বর) সন্ধ্যায় ঐতিহাসিক লাল কেল্লার কাছে হওয়া ওই বিস্ফোরণে অন্তত ৯ জন নিহত ও আরও অনেকে আহত হয়েছেন।
সোমবার যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের এক মুখপাত্র ভারতীয় বার্তাসংস্থা পিটিআইকে বলেন, আমরা দিল্লির লাল কেল্লার কাছে হওয়া বিস্ফোরণের বিষয়ে জানতে পেরেছি। আমরা পরিস্থিতি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছি ও প্রয়োজনে কনস্যুলার সহায়তা দিতে প্রস্তুত।
এর আগে সোমবার সন্ধ্যায় দিল্লির লালকেল্লা মেট্রো স্টেশনের কাছে ট্রাফিক সিগন্যালে দাঁড়িয়ে থাকা ধীরগতির গাড়িতে প্রবল বিস্ফোরণ ঘটে। এতে অন্তত ৯ জন প্রাণ হারান ও আরও ২৪ জন আহত হন। আশপাশে থাকা কয়েকটি গাড়ি আগুনে পুড়ে যায়।
আহতদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে। তাদেরকে দিল্লির লোক নায়ক জয়প্রকাশ (এলএনজেপি) হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।
এদিকে, রাজধানীতে বিস্ফোরণের জেরে কলকাতাসহ দেশটির সব কয়টি বড় শহরে উচ্চ সতর্কতা জারি করেছে ভারত। একই ধরনের সতর্কতা জারি করা হয়েছে বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও নেপাল সীমান্তেও।
সূত্র: এনডিটিভি
