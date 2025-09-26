  2. লাইফস্টাইল

পূজাতে নবরত্ন কোরমা বানাবেন যেভাবে

প্রকাশিত: ০৩:৩৩ পিএম, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
পূজাতে নবরত্ন কোরমা বানাবেন যেভাবে
দুর্গাপূজায় ভোজনরসিকদের জন্য থাকে নানা রকম নিরামিষ পদের আয়োজন। এ সময়ে খাবারে বিশেষ কিছু রাখতে চাইলে নবরত্ন কোরমা রাখতে পারেন। লুচি বা পোলাওয়ের সঙ্গে পনির ও সবজি দিয়ে তৈরি নবরত্ন কোরমা পূজার ভোজকে বেশ ভালো জমাবে।

আসুন জেনে নেওয়া যাক নবরত্ন কোরমা বানানোর রেসিপি-

  • উপকরণ

১. ফুলকপি ১টা
২. গাজর ১ কাপ
৩. আলু ১ কাপ
৪. মটরশুঁটি ১ কাপ
৫. বরবটি আধা কাপ
৬. ক্যাপসিকাম ১ কাপ
৭. টমেটো ১ কাপ
৮. পনির টুকরা দেড় কাপ
৯. পেঁয়াজ কুঁচি ২ টেবিল চামচ
১০. রসুনবাটা ১ চা চামচ
১১. আদাবাটা ১ চা চামচ
১২. বাদামবাটা আধা কাপ
১৩. পোস্তবাটা ১ টেবিল চামচ
১৪. হলুদের গুঁড়া আধা চা চামচ
১৫. মরিচের গুঁড়া আধা চা চামচ
১৬. ধনিয়া গুঁড়া ১ চা চামচ
১৭. গরম মসলা গুঁড়া ১ চা চামচ
১৮. কাঁচামরিচ ৬-৭টি
১৯. ক্রিম আধা কাপ
২০. ঘি ৩ টেবিল চামচ
২১. চিনি ১ চা চামচ
২২. লবণ স্বাদমতো
২৩. সয়াবিন তেল পরিমাণমতো

  • প্রস্তুত প্রণালি

প্রথমে সবজিগুলো কেটে নিন। সব সবজি লবণ দিয়ে হালকা ভেজে নিন। পনির ভেজে নিন। একটি কড়াইতে তেল গরম করে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে ভেজে বাদামি হয়ে গেলে বাদামবাটা, পোস্ত বাটাসহ সব বাটা মসলা ও গুঁড়া মসলা অল্প পানি দিয়ে কিছুক্ষণ কষিয়ে নিন। তারপর ভেজে রাখা সবজি ও প্রয়োজনমতো পানি দিয়ে ঢেকে মৃদু আঁচে ২০ মিনিট রান্না করুন। সবজি সেদ্ধ হলে ঘি, কাঁচামরিচ, চিনি, গরম মসলার গুঁড়া ও ভাজা পনির দিয়ে ঢেকে মৃদু আঁচে ১০মিনিট দমে রাখুন। কোরমার তেল ওপরে উঠে এলে ক্রিম ছড়িয়ে নিন। এবার নামিয়ে গরম গরম লুচি, পোলাও বা সাদা ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

