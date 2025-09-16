এবার ইডির নজরে সোনু সুদ
অবৈধ বেটিং অ্যাপ মামলায় গত সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) টালিউড অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী হাজিরা দিয়েছিলেন ইডি দপ্তরে (কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা)। টানা ৯ ঘণ্টা জেরার পর মিমির বক্তব্যে ইডি’র কর্মকর্তারা সন্তুষ্ট হন। এরপর মঙ্গলবার ইডির দপ্তরে হাজিরা দিতে গিয়েছেন আরও এক টালিউড অভিনেতা অঙ্কুশ হাজরা। আজ (১৬ সেপ্টেম্বর) হাজিরা দেওয়ার কথা বলি অভিনেত্রী ঊর্বশী রাউতেলারও।
এর মধ্যেই জানা গেছে, অবৈধ বেটিং অ্যাপ মামলায় ইডির তালিকায় নাম উঠে এসেছে বলিউড অভিনেতা সোনু সুদের। সূত্র থেকে জানা গেছে, আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরের সদর দপ্তরে অভিনেতাকে হাজিরা দিতে হবে। তবে শুধু সোনু নন, এ তালিকায় রয়েছে যুবরাজ সিংয়ের নামও।
সংশ্লিষ্ট ব্যাটিং অ্যাপ সংস্থার সঙ্গে কত বছরের চুক্তি ছিল, কত টাকার বিনিময়ে চুক্তি করা হয়েছিল এবং কোন কোন শর্তে চুক্তি করা হয়েছিল, এ সবকিছুই অভিনেতার থেকে জানবেন ইডির কর্মকর্তারা। তবে এই প্রথম নয়, গত বছর থেকেই ইন্ডাস্ট্রির একাধিক তারকাকে এই আইনি জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়েছে।
বেটিং অ্যাপ মামলায় ইডির নজরে যেমন রয়েছেন রানা দাগ্গুবতি, বিজয় দেবেরকোন্ডা, প্রকাশ রাজের নাম, তেমনই অন্যদিকে রয়েছে সুরেশ রায়না এবং হরভজন সিংয়ের মতো একাধিক ভারতীয় ক্রিকেটারদের নামও। নিষিদ্ধ অনলাইন বেটিং অ্যাপ প্লাটফর্মের প্রচার নিয়েই জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্যই বারবার ডাকা হচ্ছে তারকাদের। এবার এ তালিকায় নাম জড়াল বলিউড তারকা সোনু সুদের।
ভারতজুড়ে প্রায় ২২ কোটি মানুষ এই বেটিং অ্যাপ ডাউনলোড করেছেন এবং প্রায় নিয়মিত ব্যবহার করেছেন, অর্থাৎ প্রায় প্রতিদিনই এই অ্যাপের মাধ্যমে বাজি খেলেন সাধারণ মানুষ। অনলাইন এই বেটিং অ্যাপের প্রচারণা আটকানোর জন্যই অবশেষে মাঠে নেমেছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।
