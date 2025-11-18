  2. বিনোদন

জুবিনের জন্মদিনে স্ত্রী গরিমার আবেগঘন পোস্ট

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:০৫ পিএম, ১৮ নভেম্বর ২০২৫
জুবিনের জন্মদিনে স্ত্রী গরিমার আবেগঘন পোস্ট
স্ত্রীর সঙ্গে জুবিন গার্গ। ছবি: সংগৃহীত

ভারতের আসামীয়া সংগীতের আইকন জুবিন গার্গকে হারানোর শোক এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেনি আসামের মানুষ। প্রয়াণের পর তার প্রথম জন্মদিনেও বিষণ্নতা যেন আরও গভীর হয়েছে। বিশেষত স্ত্রীর হৃদয়ে-যেখানে আজও অটুট হয়ে আছে জুবিনের স্মৃতি।

জন্মদিনে স্বামীর অদেখা কয়েকটি ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছেন গরিমা সাইকিয়া। ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘জন্মজন্মান্তরে আমি আমাদের কাহিনি লিখে যাব। ভালো থেকো জুবিন।’ শুধু স্ত্রীই নন, জুবিনের জীবনের পরতে পরতে সঙ্গী ছিলেন তিনি-বন্ধু, ছায়াসঙ্গী এবং শক্তির সর্বোচ্চ ভরসা।

জুবিনের অসমাপ্ত কাজগুলো শেষ করতেও নিজের সবটা ঢেলে দিয়েছেন গরিমা। গত মাসে গায়কের শেষ সিনেমা ‘রই রই বিনালে’ মুক্তির জন্য দিনরাত এক করে কাজ করেছেন তিনি। অথচ সেই সময়েই আসামজুড়ে জুবিনের মৃত্যুর বিচার চেয়ে তোলপাড়, আর সেই আবহে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন গরিমা।

বন্ধু হারানোর বেদনায় ভেঙে পড়েছেন সংগীত পরিচালক জিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ও। সোশ্যাল পোস্টে তিনি লিখেছেন, ‘শুভ জন্মদিন আমার প্রিয় বন্ধু। কিছু মানুষ থাকেন যারা কখনো ছেড়ে যান না। তুমি তোমার সুরেই সবার মধ্যে বেঁচে থাকবে।’

সিঙ্গাপুরে নর্থ ইস্ট ফেস্টিভ্যালে যোগ দিতে গিয়ে স্কুবা ডাইভিং দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান জুবিন গার্গ। উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হলেও শেষরক্ষা হয়নি। মৃত্যুর কারণ নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা কাটেনি ভক্তদের মনে।

অকালপ্রয়াণের পর প্রথম জন্মদিন-তবু সুরের মানুষটি যেন আরও গভীরভাবে বেঁচে আছেন তার প্রিয়জনদের স্মৃতিতে, সুরে, শব্দে।

এমএমএফ/এএসএম

