মিস ইউনিভার্স মঞ্চে ফিলিস্তিনের সুন্দরী নাদিনের পোশাক ভাইরাল
থাইল্যান্ডে চলছে মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতা। বুধবার অনুষ্ঠিত হলো দীর্ঘ প্রতীক্ষিত ন্যাশনাল কস্টিউম শো। সারাবিশ্বের প্রতিযোগীরা জমকালো পোশাকে রং ছড়ালেও ফিলিস্তিনের নাদিন আইয়ুব বেছে নিলেন নিজের মাটির গল্প বহন করা বিশেষ এক পোশাক।
ফিলিস্তিনি ডিজাইনার নাভিন এলকাদির তৈরি একটি আইভরি রঙের গাউন পরেছিলেন আইয়ুব। তার ভাষ্য অনুযায়ী, এই পোশাক ‘প্রজন্মের ইতিহাস ধারণ করে’। গাউনের নির্মল আইভরি রং পবিত্রতার প্রতীক, আর গলার অংশ, হেমলাইন এবং কাঁধজুড়ে থাকা সবুজ–সোনালি সূচিকর্ম প্রতিনিধিত্ব করে ফিলিস্তিনের গ্রামসমূহ।
গাউনের সঙ্গে তিনি পরেছিলেন হাতে আঁকা এক অনন্য কেপ। এতে ছিল জেরুজালেমের আল-আকসা মসজিদ ও চার্চ অব দ্য হোলি সেপালখরের ছবি- ইসলাম ও খ্রিষ্টধর্মের দুই পবিত্রতম স্থাপনা। আইয়ুব জানান, এই কেপের মাধ্যমে তিনি ফিলিস্তিনের মুসলিম ও খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্যমান সৌহার্দ্যের প্রতীক তুলে ধরেছেন।
কেপে আরও ফুটে উঠেছে জলপাই শাখা ও একটি চাবির ছবি-১৯৪৮ সালের নাকবার পর ফিলিস্তিনিদের প্রতিরোধ ও আশার প্রতীক। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ফিলিস্তিনের অর্থনীতি জলপাই চাষের ওপর দাঁড়িয়ে, তাই জলপাই শাখা দৃঢ়তার বার্তা বহন করে। আর চাবিটি সেই আশা-যে একদিন বিতাড়িত মানুষরা নিজেদের ঘরে ফিরবে; এখনো বহু পরিবার প্রজন্ম ধরে সেই ঘরের চাবি সংরক্ষণ করে আসছে।
আইযুবের পোশাকে ব্যবহৃত সূচিকর্ম ছিল ‘তাতরিজ’-ফিলিস্তিনি গ্রামসমূহের ঐতিহ্যবাহী নকশা, যা প্রথম ইন্তিফাদার সময় সাংস্কৃতিক প্রতীকে পরিণত হয়। পোশাকের বর্ডারের রংও ইঙ্গিত করে ফিলিস্তিনের বিখ্যাত জলপাইয়ের প্রতি।
তার মাথার অলংকার, যাকে তিনি ‘ক্রাউন’ হিসেবে উল্লেখ করেছেন, ছিল ঐতিহ্যবাহী ‘শাতওয়া’ থেকে অনুপ্রাণিত-এটি ফিলিস্তিনি কনেরো পরে থাকে এবং এতে ছোট ছোট মুদ্রা যুক্ত থাকে। কানের দুলের নকশা নেওয়া হয়েছে বেথলেহেমের তারকা আকৃতির তাতরিজ মোটিফ থেকে।
মিস ইউনিভার্স মঞ্চে এই পোশাক পরা ছিল তার কাছে অত্যন্ত আবেগঘন মুহূর্ত। আইয়ুব বলেন-এটি ‘শুধু একটি পোশাক নয়; এটি আমার ঐতিহ্য, আমার কণ্ঠ, আমার হৃদয়।’
