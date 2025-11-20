জামদানি পরে শাপলায় হাজির মিথিলা, কাঁদলেন আবেগে

  2. বিনোদন

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:২৩ পিএম, ২০ নভেম্বর ২০২৫
বাংলাদেশের নারীদের চিরায়ত পোশাক শাড়িতে মিস ইউনিভার্স মাতালেন মিথিলা

থাইল্যান্ডে চলছে মিস ইউনিভার্সের ৭৪তম আয়োজন। এ বছর বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করছেন তানজিয়া জামান মিথিলা। আগামীকাল জানা যাবে কার মাথায় উঠবে ‘মিস ইউনিভার্স ২০২৫’-এর মুকুট। মূল প্রতিযোগিতার আগে প্রতিদিনই বিভিন্ন সেশনে অংশ নিচ্ছেন বিশ্বের ১২১ দেশের প্রতিযোগীরা।

মঙ্গলবার ছিল ন্যাশনাল কস্টিউম পর্ব। সেখানে প্রতিযোগীরা মঞ্চে হেঁটেছেন নিজ নিজ দেশের ঐতিহ্য ধারণ করে।

মিথিলা সেই পর্বে বেছে নিয়েছেন বাংলাদেশের নারীদের চিরায়ত পোশাক শাড়ি। দেশের ঐতিহ্য তুলে ধরতে নির্বাচন করেছেন সাদা জামদানি, যার মোটিফে ফুটে উঠেছে বাংলাদেশের জাতীয় ফুল শাপলা। সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করা ছবিতে তিনি লিখেছেন, ‘মিস ইউনিভার্স বাংলাদেশের ন্যাশনাল কস্টিউম -দ্য কুইন অব বেঙ্গল।’

পোশাকটির বিস্তারিত জানিয়ে আরও লেখেন, ‘মিস ইউনিভার্সের মঞ্চে ন্যাশনাল কস্টিউম হিসেবে পরেছি ঐতিহ্যবাহী অভিজাত জামদানি। এটি বাংলার রাজকীয় ইতিহাসের জীবন্ত ঐতিহ্য।’

বুধবার দুপুরে ফেসবুক লাইভে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে মিথিলা বলেন, ‘ন্যাশনাল কস্টিউম সবার কেমন লেগেছে? আশা করি ভালো লেগেছে। আমি বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করতে এই কস্টিউম বেছে নিয়েছি। পারফরম্যান্স খুব ভালো হয়েছে। সবাই প্রশংসা করেছে।’

এরপর আবেগাপ্লুত হয়ে যোগ করেন, ‘স্টেজ থেকে নামার পর থেকেই আমার খুব কান্না পাচ্ছিল। অনেক আবেগ কাজ করছিল। এই অনুভূতি বোঝানো যায় না। মঞ্চে দাঁড়িয়ে নিজের দেশকে উপস্থাপন করা। এটা কত বড় সাহস আর শক্তির ব্যাপার, সেটা মঞ্চে ওঠার পরই টের পাওয়া যায়।’

আগামীকাল প্রকাশ পাবে চূড়ান্ত ফলাফল। মিথিলাকে ঘিরে তাই এখন উত্তেজনা পুরো বাংলাদেশে।

এদিকে মিস ইউনিভার্সের দুই বিচারক হঠাৎ করে পদত্যাগ করেছেন। তাদের একজন নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অনিয়ম ও অস্বচ্ছতার অভিযোগ তুলেছেন। ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই সমালোচনার ঝড় উঠেছে।

