নায়কের সঙ্গে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে নাটকই ছেড়ে দিলেন দিতিপ্রিয়া

নায়কের সঙ্গে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে নাটকই ছেড়ে দিলেন দিতিপ্রিয়া
ওপার বাংলার জনপ্রিয় ধারাবাহিক ‘চিরদিনই তুমি যে আমার’। এতে জুটি বেঁধে জনপ্রিয়তা পেয়েছেন জীতু কমল ও দিতিপ্রিয়া রায়। নাটকটি যখন দর্শক আগ্রহের তুঙ্গে তখনই অপ্রত্যাশিত এক ঘটনা বাজালো বিষাদের সুর। জীতু ও দিতিপ্রিয়ার মধ্যকার দীর্ঘদিনের দ্বন্দ্ব অবশেষে নতুন মোড় নিল।
নানা বৈঠক এবং আলোচনার পরও সমাধান না হওয়ায় দিতিপ্রিয়া নিজেই ধারাবাহিক থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।
প্রযোজনা সংস্থা এবং চ্যানেল কর্তৃপক্ষ অনেকবার আলোচনার চেষ্টা করলেও শেষ পর্যন্ত কোনো ফল হয়নি। ঘনিষ্ঠ সূত্র জানিয়েছে, জীতু ভক্তদের ক্রমাগত সমালোচনায় দিতিপ্রিয়া মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। শনিবারই তিনি শুটিং করতে না চাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।
নির্মাতা ও ফোরামের সঙ্গে আলোচনার পরও নায়িকা তার শারীরিক ও মানসিক অবস্থার কারণে কাজ চালিয়ে যাওয়ার অক্ষমতা জানিয়ে লিখিতভাবে ফোরামে আবেদন করেন। ফোরাম বিষয়টি চ্যানেল ও প্রযোজনা সংস্থার বিবেচনার জন্য পাঠিয়েছে এবং নায়িকার স্বাস্থ্যের প্রতি সম্মান জানিয়ে ফোরাম আর হস্তক্ষেপ করবে না।
প্রযোজনা সংস্থা এবং ফোরাম একসঙ্গে আবেদন করেছে, ধারাবাহিকটি যেন বন্ধ না হয়। সকল সহ-শিল্পীর আর্থিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত না হয় সেদিকেও খেয়াল রাখতে পরামর্শ দিয়েছে।
ধারাবাহিকের জনপ্রিয়তা বজায় রাখার জন্য, নায়িকার পরিবর্তে প্রত্যুষা পাল, সৌমিতৃষা কুণ্ডু বা একদম নতুন মুখকে আনা হতে পারে বলে জানিয়েছে কলকাতার গণমাধ্যমগুলো।
তবে দিতিপ্রিয়ার চলে যাওয়া ধারাবাহিকের ভক্তদের জন্য নতুন এক চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেল।
