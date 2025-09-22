সিঙ্গাপুর থেকে এলো জুবিনের মৃত্যুসনদ
ভারতের সংগীতাঙ্গন জুবিন গার্গকে হারিয়ে এখনো কাঁদছে। গত সপ্তাহে সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠান করতে গিয়ে আকস্মিকভাবে মৃত্যুর মুখে পড়েন জনপ্রিয় এ শিল্পী। তিনি ৫২ বছরেই অনন্তের পথে পাড়ি জমালেন। সুরের জাদুকরের এই অকস্মাৎ মৃত্যু কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না অনুরাগী কেউ।
জুবিনের মৃত্যু নিয়ে সিঙ্গাপুরে আলাদা করে তদন্তের কথা বলেছেন আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। তবে আজ (২২ সেপ্টেম্বর) সিঙ্গাপুরের পক্ষ থেকে এসে পৌঁছেছে জুবিনের মৃত্যুসনদ (ডেথ সার্টিফিকেট)। এতে পানিতে ডুবে মৃত্যুর কথা উল্লেখ রয়েছে বলে জানিয়েছেন আসামের মুখ্যমন্ত্রী। তবে নিজেদের আভ্যন্তরীণ তদন্তও চলবে, তাও জানান তিনি।
সিঙ্গাপুর সরকারের পক্ষ জুবিনের মৃত্যুসনদে কী উল্লেখ করা হয়েছে? তা হাতে পেয়ে গণমাধ্যমে আসামের মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, পানিতে ডুবেই গায়কের মৃত্যু হয়েছে। গত ১৯ তারিখ সিঙ্গাপুরের স্কুবা ডাইভিং করতে গিয়ে প্রাণ হারান ৫২ বছর বয়সী জুবিন। কিন্তু আসামের মুখ্যমন্ত্রী এর নেপথ্যে সিঙ্গাপুরের অনুষ্ঠান উদ্যোক্তা, তার গাইডের গাফিলতির অভিযোগ তুলেছিলেন। এ নিয়ে আলাদা করে তদন্তের কথাও জানান।
এমনকী আজ সিঙ্গাপুর থেকে পাঠানো ডেথ সার্টিফিকেটেও তার সংশয়ের নিরসন ঘটেনি। তাই সেই মৃত্যুসনদে মৃত্যুর কারণ হিসেবে পানিতে ডোবার কথা থাকলেও হিমন্ত বিশ্বশর্মা জানিয়েছেন, ‘এটা তো ময়নাতদন্তের রিপোর্ট নয়। এটা মৃত্যুর সনদ মাত্র। আমরা এই সব তথ্য সিআইডিকে দিয়েছি। সিঙ্গাপুর থেকে দ্রুত যাতে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আমাদের হাতে আসে, তার জন্য মুখ্যসচিব সর্বদা সেখানকার দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন।’
আরও পড়ুন:
দুর্ঘটনায় নয়, জুবিনের মৃত্যুর আসল কারণ জানালেন তার স্ত্রী
কতটা অসুস্থ ছিলেন জুবিন, জানালেন আনু মালিক
সিঙ্গাপুরের নর্থ-ইস্ট ফেস্টিভ্যালে ২০ এবং ২১ সেপ্টেম্বর পারফর্ম করার কথা ছিল জুবিনের। কিন্তু তার আগে ১৯ তারিখই তিনি সুরের সফর ছেড়ে চিরতরে বিদায় নিলেন। শোনা যাচ্ছে, জুবিনের মৃগী রোগের সমস্যা ছিল। পানির তলদেশে স্কুবা ডাইভিং করতে নেমে তা উসকে ওঠায় প্রাণ হারান তিনি। তবে আসল কারণ জানতে তদন্ত চালিয়ে যাওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী।
এমএমএফ/এমএস