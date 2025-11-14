ভোট দেওয়া বন্ধ করবেন না, দেশবাসীর প্রতি মিথিলার আহ্বান

ভোট দেওয়া বন্ধ করবেন না, দেশবাসীর প্রতি মিথিলার আহ্বান
মিস ইউনিভার্সের ৭৪তম আসরে বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্ব করছেন মডেল ও অভিনেত্রী তানজিয়া জামান মিথিলা। বর্তমানে ভোটিং পর্বে বিশ্বব্যাপী ১২১ জন প্রতিযোগীর মধ্যে শীর্ষ দুইয়ে অবস্থান করছেন তিনি। সামনে এগিয়ে যেতে এবং বাংলাদেশের স্বপ্ন পূরণে সবাইকে অবিরাম ভোট দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন মিথিলা।
শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) এক পোস্টে মিথিলা লিখেছেন, ‘ভোট দেয়া বন্ধ করবেন না, বাংলাদেশ এখনো লড়ছে! বাংলাদেশ বারবার দুই নম্বরে এসে পড়ছে। এই তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাঝে আপনাদের সহযোগিতা এখন অপরিহার্য!’
আগামী ১৯ নভেম্বর পর্যন্ত ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি লিখেছেন, ‘পেজেন্ট পাওয়ারহাউজ দেশগুলো এখন কৌশল করে ভোট জমিয়ে রাখছে, কারণ তারা জানে, ১৯ নভেম্বর ডেডলাইনের আগে প্রতিটি ভোটই মূল্যবান। আমরা হয়তো পেজেন্ট পাওয়ারহাউজ নই, কিন্তু আমাদের প্রধান শক্তি হলো আমাদের জনসংখ্যা আর জন্মভূমির প্রতি আমাদের প্রবল দেশাত্মবোধ! যুদ্ধ এখনো শেষ হয়নি। ১৯ নভেম্বর পর্যন্ত আমাদেরও প্রস্তুত থাকতে হবে।’
সবশেষে মিথিলা লেখেন, ‘তাই কোনোভাবেই ভোট দেওয়া বন্ধ করবেন না। আগামী ১৯ শে নভেম্বর (ভোটিং ডেডলাইন) পর্যন্ত অবিরামভাবে বাংলাদেশকে ভোট দিয়ে যান।’
চলতি মাসের ২১ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে ‘মিস ইউনিভার্স ইন্টারন্যাশনাল’র গ্র্যান্ড ফিনালে। সেদিন জানা যাবে ১৩০ প্রতিযোগীদের মধ্যে কার মাথায় মুকুট উঠছে বিশ্বসুন্দরীর মুকুট।
