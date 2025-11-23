বড় চমক নিয়ে ফিরছেন মিম

বড় চমক নিয়ে ফিরছেন মিম
সর্বশেষ ২০২৩ সালের অক্টোবরে জিতের বিপরীতে টালিউডের ‘মানুষ’ ছবিতে তাকে দেখা গিয়েছিল। এরপর আর নতুন কোনো কাজ মুক্তি পায়নি তার। ওটিটিতেও দীর্ঘদিন অনুপস্থিত ছিলেন এই তারকা। দুই বছরেরও বেশি সময় পর আবারও বড় পর্দায় ফিরতে চলেছেন বিদ্যা সিনহা মিম। থাকছে বড় চমকও।
নিজেই তিনি ২০২৬ সালকে নিজের ‘কামব্যাক ইয়ার’ হিসেবে ঘোষণা দিলেন এই লাক্স তারকা।
সম্প্রতি এক ফ্যাশন হাউসের উদ্বোধনী আয়োজনে এসে জানালেন, আগামী বছর আবারও সিনেমা হলে দেখা যাবে তাকে।
তিনি জানান, ইতিমধ্যে একটি নতুন সিনেমা ও একটি ওয়েব সিরিজের শুটিং শেষ করেছেন মিম। তবে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না দেওয়া পর্যন্ত বিস্তারিত কিছু বলতে চান না তিনি।
এ দুটি কাজ ছাড়াও আরও কয়েকটি সিনেমা ও ওয়েব কনটেন্ট হাতে রয়েছে মিমের।
মিম আরও জানিয়েছেন, ২০২৬ সাল থেকে নিয়মিতভাবে বড় পর্দা ও ওটিটিতে কাজ করবেন। গত দুই বছর কোনো কাজ মুক্তি না পেলেও ভালো গল্পের অপেক্ষায় ছিলেন তিনি। সেই অপেক্ষা শেষ হতে যাচ্ছে শিগগিরই। আগামী মাসেই আসছে তার নতুন কাজের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা।
বিরতির আগে দারুণ সময় কেটেছে মিমের। রায়হান রাফীর ‘পরান’ দিয়ে ২০২২ সালে ঈদুল আজহায় আলোচনায় আসেন তিনি। একই বছরে নির্মাতার আরেক ছবি ‘দামাল’ দিয়েও প্রশংসিত হয় তার অভিনয়। পরের বছর মুক্তি পায় দীপংকর দীপনের ‘অন্তর্জাল’ এবং সানী সানোয়ারের ওয়েব সিরিজ ‘মিশন হান্টডাউন’।
সব মিলিয়ে দীর্ঘ বিরতির পর নতুন চমক নিয়েই ফিরছেন বিদ্যা সিনহা মিম।
