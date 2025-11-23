  2. বিনোদন

আমার বুকটা আবার খালি হয়ে গেলো : শোকগ্রস্ত ওমর সানী

প্রকাশিত: ০৫:৫৪ পিএম, ২৩ নভেম্বর ২০২৫
ওমর সানি

বাংলা চলচ্চিত্রের বর্ষীয়ান নির্মাতা ‘চাঁদের আলো’ সিনেমার পরিচালক শেখ নজরুল ইসলাম মারা গেছেন। শনিবার (২২ নভেম্বর) রাত সাড়ে ১১টার দিকে রাজধানীর ধানমন্ডির ইবনে সিনা হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তার মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমেছে চলচ্চিত্রাঙ্গনে।

বিশেষ করে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন জনপ্রিয় চিত্রনায়ক ওমর সানী। অভিনয়জীবনের শুরুতেই শেখ নজরুল ইসলামের হাত ধরেই আলোচনায় আসেন এই নায়ক।

নব্বই দশকের অন্যতম স্মরণীয় সিনেমা ‘চাঁদের আলো’। এই চলচ্চিত্রেই প্রথমবার বড় পর্দায় দেখা যায় ওমর সানীকে। এতে তার সহশিল্পী ছিলেন মুক্তি। শেখ নজরুল ইসলাম পরিচালিত ‘চাঁদের আলো’ সিনেমা ১৯৯৩ সালে মুক্তি পায়। সিনেমাটির জনপ্রিয় গান ‘তুমি আমার চাঁদ, আমি চাঁদেরই আলো’ এখনো দর্শকের কাছে স্মৃতিতে অমলিন।

এই নির্মাতার মৃত্যু সংবাদে নিজের আবেগ লুকোতে পারেননি ওমর সানী। ফেসবুকে এক আবেগঘন স্ট্যাটাসে তিনি লিখেন, ‘আমার ওস্তাদ না ফেরার দেশে চলে গেলেন। আল্লাহ তাকে জান্নাত নসিব করুন। আমার মনে হচ্ছে, আমার বাবা, আমার শ্বশুর, প্রিয়জনদের পর আমার বুকটা আবার খালি হয়ে গেলো।’

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ওমর সানী লেখেন, ‘শেখ নজরুল ইসলাম একটি ইতিহাস, একটি চলচ্চিত্র। আমার মতো এক অধম ওমর সানীকে তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ, ওস্তাদ। সবাই দোয়া করবেন।’

আজ (২৩ নভেম্বর) রোববার নিজ জেলা নাটোরে জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তাকে দাফন করা হবে।

পারিবারিক সূত্র জানায়, ১৬ নভেম্বর দুপুরে মাইল্ড স্ট্রোকে আক্রান্ত হওয়ার পর তাকে ধানমন্ডির ইবনে সিনা হাসপাতালের আইসিইউতে ভর্তি করা হয়। ৪৮ ঘণ্টা পর্যবেক্ষণে রাখা হলেও শারীরিক অবস্থার উন্নতি হয়নি। শনিবার রাতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।

১৯৩৫ সালের ৭ নভেম্বর নাটোরের কালিগঞ্জ থানার পিপরুল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন শেখ নজরুল ইসলাম। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় স্নাতকোত্তর শেষে জহির রায়হান ও খান আতাউর রহমানের সহকারী হিসেবে চলচ্চিত্রে যোগ দেন। ১৯৭৪ সালে ‘চাবুক’ দিয়ে পরিচালক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন তিনি। এরপর নির্মাণ করেছেন বহু জনপ্রিয় ও সফল চলচ্চিত্র।

