ব্যক্তিগত মূল্য দিতেও প্রস্তুত: ট্রাম্পের শুল্কের জবাবে মোদীর বার্তা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:২২ পিএম, ০৭ আগস্ট ২০২৫
নরেন্দ্র মোদী ও ডোনাল্ড ট্রাম্প/ ফাইল ছবি: এএফপি

ভারতের রপ্তানি পণ্যের ওপর অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করে তা মোট ৫০ শতাংশে উন্নীত করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তার এই সিদ্ধান্তের জবাবে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, দেশের কৃষক, মৎস্যজীবী ও পশুপালকদের স্বার্থে প্রয়োজন হলে তিনি ‘ব্যক্তিগত মূল্য’ দিতেও প্রস্তুত।

বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) নয়াদিল্লিতে একটি অনুষ্ঠানে দেওয়া বক্তব্যে মোদী বলেন, কৃষকের স্বার্থই আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। ভারত কখনো কৃষক, পশুপালক ও মৎস্যজীবীদের স্বার্থের সঙ্গে আপস করবে না। আমি জানি এর জন্য আমাকে ব্যক্তিগতভাবে বড় মূল্য দিতে হতে পারে, তবুও আমি প্রস্তুত।

তিনি আরও বলেন, খাদ্য নিরাপত্তার উত্তরাধিকারকে সামনে রেখে এখন সময় পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার—এটাই হবে কৃষি বিজ্ঞানীদের আগামী লক্ষ্য।

প্রসঙ্গত, যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় রপ্তানির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হলো কৃষিপণ্য। ট্রাম্পের ঘোষিত নতুন শুল্কের ফলে এই খাতটি ভয়ংকর চাপে পড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। বিশেষ করে চাল, মসলা, ফলমূল, মাছ ও অন্যান্য কৃষিজাত পণ্যে ভারতীয় রপ্তানিকারকদের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের বাজার অনেকটাই কঠিন হয়ে পড়বে।

‘অন্যায্য, অযৌক্তিক, অগ্রহণযোগ্য’: ভারত

রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত তেল আমদানি অব্যাহত রাখায় ভারতকে শাস্তি দিতে ট্রাম্প এই শুল্ক আরোপ করেছেন বলে জানিয়েছে হোয়াইট হাউজ।

জবাবে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে বলেছে, আমাদের জ্বালানি আমদানি বাজার নির্ভর এবং ১৪০ কোটি মানুষের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে করা হয়। একই কাজ অনেক দেশ করলেও শুধু ভারতকে লক্ষ্য করে এই শুল্ক আরোপ করা অন্যায্য, অযৌক্তিক ও অগ্রহণযোগ্য।

ভারত জানিয়ে দিয়েছে, তারা জাতীয় স্বার্থরক্ষায় প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ নেবে।

সূত্র: এনডিটিভি
