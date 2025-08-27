আজ থেকেই ভারতের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের ৫০ শতাংশ শুল্ক কার্যকর

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:০৬ এএম, ২৭ আগস্ট ২০২৫
আজ থেকেই ভারতের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের ৫০ শতাংশ শুল্ক কার্যকর
ভারতের ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক কার্যকর করেছে যুক্তরাষ্ট্র/ ফাইল ছবি: এএফপি

আজ (বুধবার) থেকেই অনেক ভারতীয় পণ্যের ওপর ৫০ শতাংশ মার্কিন শুল্ক কার্যকর হয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নতুন নির্বাহী আদেশের মধ্য দিয়ে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়েছে। ভারতীয় গণমাধ্যম এনডিটিভির এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

পোশাক, রত্ন ও গহনা, জুতা, ক্রীড়া সামগ্রী, আসবাবপত্র এবং রাসায়নিকের মতো পণ্যের ওপর মোট ৫০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপ করা হয়েছে যা মার্কিন প্রশাসন কর্তৃক আরোপিত সর্বোচ্চ শুল্ক এবং ব্রাজিল ও চীনের সমতুল্য।

তবে ফার্মাসিউটিক্যালস এবং কম্পিউটার চীপের মতো পৃথকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এমন খাতগুলোর জন্য শুল্ক ছাড় এখনও অব্যাহত রয়েছে।

চলতি বছরের আগস্টের শুরুতে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ভারতীয় পণ্যের ওপর ২৫ শতাংশ শুল্ক হার আরোপ করেছিলেন। পরে তা আরও বাড়ানো হয়। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যুক্তরাষ্ট্রের এই পদক্ষেপকে ‘অনুপযুক্ত, উসকানিমূলক ও অযৌক্তিক’ বলে উল্লেখ করেছে।

এদিকে ভারতীয় পণ্যে ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণা দেওয়ার পর ভারতের প্রধান টেক্সটাইল হাব তিরুপুর, নয়ডা ও সুরাটের বিভিন্ন কারখানায় উৎপাদন কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে মার্কিন বাজারে ভারতের রপ্তানি মারাত্মক হুমকিতে পড়েছে বলে জানিয়েছে ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান এক্সপোর্ট অর্গানাইজেশনস (এফআইইও)।

মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) এক বিবৃতিতে সংগঠনটির সভাপতি এস সি রালহান বলেন, টেক্সটাইল ও পোশাকশিল্প এরই মধ্যে ভিয়েতনাম ও বাংলাদেশের মতো স্বল্প ব্যয়ের প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে বাজার হারাচ্ছে। এখন ৫০ শতাংশ পর্যন্ত মার্কিন শুল্ক কার্যকর হলে ভারতীয় পণ্যের প্রতিযোগিতার ক্ষমতা আরও কমে যাবে।

তিনি সতর্ক করে বলেন, প্রায় ৫৫ শতাংশ যুক্তরাষ্ট্রগামী ভারতীয় রপ্তানি, যার পরিমাণ প্রায় ৪৭-৪৮ বিলিয়ন ডলার, এখন মূল্য অসুবিধার কারণে অপ্রতিযোগিতামূলক হয়ে পড়বে।

টিটিএন

