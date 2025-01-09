ট্রাম্পের বাণিজ্য উপদেষ্টা

‘ভারতের জনগণের মূল্যে ব্রাহ্মণরা মুনাফা কামাচ্ছে’

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:৫২ পিএম, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বাণিজ্য উপদেষ্টা পিটার নাভারো ছবি: এক্স@পিটার নাভারো

ভারত এবং ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে নিশানা করে আবারও আক্রমণাত্মক বক্তব্য দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বাণিজ্য উপদেষ্টা পিটার নাভারো। তিনি বলেছেন, মোদী একজন ভালো নেতা। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না যে বিশ্বের সব থেকে বড় গণতন্ত্রের নেতা হয়েও তিনি কেন পুতিন আর শি জিনপিংয়ের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছেন।

ফক্স নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নাভারো বলেন, আমি ভারতের মানুষকে শুধু এটাই বলতে চাইবো যে, ঘটনা যা হচ্ছে, সেগুলো বুঝুন। ভারতের জনগণের মূল্যে ব্রাহ্মণরা মুনাফা কামাচ্ছে। আমরা চাই এটা বন্ধ হোক।

পিটার নাভারো এর আগেও রাশিয়া থেকে খনিজ তেল কেনার ব্যাপারে ভারতের প্রতি আক্রমণাত্মক মন্তব্য করেছিলেন।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত পিটার নাভারো গত সপ্তাহে ব্লুমবার্গ টিভির সঙ্গে আলাপচারিতায় বলেছিলেন, রাশিয়া আর ইউক্রেনের যুদ্ধ আসলে ‘মোদীর যুদ্ধ’।

রাশিয়া থেকে তেল কেনার কারণে ভারতের ওপরে বাড়তি ২৫ শতাংশসহ মোট ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। ট্রাম্প প্রশাসনের দাবি, রাশিয়া থেকে তেল কিনে ভারত ইউক্রেন যুদ্ধে মস্কোকে অর্থনৈতিকভাবে সহায়তা দিচ্ছে।

সূত্র: বিবিসি বাংলা
