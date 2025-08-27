জার্মান সংবাদমাধ্যমে দাবি

‘ট্রাম্প ট্রমায়’ ভুগছেন নরেন্দ্র মোদী

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:১১ পিএম, ২৭ আগস্ট ২০২৫
‘ট্রাম্প ট্রমায়’ ভুগছেন নরেন্দ্র মোদী
ডোনাল্ড ট্রাম্প ও নরেন্দ্র মোদী/ ছবি: এআই দিয়ে তৈরি

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সম্প্রতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের চারটি ফোনকল উপেক্ষা করেছেন বলে দাবি করেছে জার্মান সংবাদমাধ্যম ফ্রাঙ্কফুর্টার আলগেমাইনে জিতুং (এফএজেড)। দুই দেশের মধ্যে শুল্ক উত্তেজনা বাড়ার প্রেক্ষাপটে এমন তথ্য সামনে এসেছে।

গত সোমবার (২৬ আগস্ট) প্রতিবেদন প্রকাশের দিনই ওয়াশিংটন জানিয়েছে, রাশিয়া থেকে তেল কেনা বাড়ানোর কারণে ভারতের ওপর অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক কার্যকর করা হয়েছে। এর ফলে ভারতের ওপর মোট শুল্কের হার দাঁড়িয়েছে ৫০ শতাংশে।

আরও পড়ুন>>

এফএজেডের প্রতিবেদনের শুরুতেই বলা হয়, ভারতে এখন ‘কিচেন সাইকোলজি’ খুব জনপ্রিয়। উপমহাদেশে বলা হচ্ছে, নরেন্দ্র মোদী ‘ট্রাম্প ট্রমা’ নামে এক মানসিক চাপে ভুগছেন।

প্রতিবেদনে আরও দাবি করা হয়, ‘ট্রাম্প গত কয়েক সপ্তাহে চারবার মোদীকে ফোন করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু মোদী ফোন ধরতে অস্বীকার করেছেন।’ যদিও সূত্রের নাম প্রকাশ করা হয়নি এবং ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লি—দু’পক্ষই এ বিষয়ে নিশ্চুপ রয়েছে।

জাপানি সংবাদমাধ্যম নিক্কেই এশিয়াও ২৪ আগস্ট ভারতীয় কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞদের উদ্ধৃত করে জানিয়েছিল, সমঝোতার চেষ্টা হিসেবে ট্রাম্প একাধিকবার মোদীকে ফোন করেছেন। কিন্তু ভারতীয় নেতা ধারাবাহিকভাবে ফোন ধরতে অস্বীকার করেছেন, যা ট্রাম্পের ক্ষোভ আরও বাড়িয়েছে।

সূত্র: দ্য টেলিগ্রাফ
কেএএ/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।