ট্রাম্পের শুল্ক থেকে ছাড় পেলো কোন কোন পণ্য, যোগ হলো কীসে?

ট্রাম্পের শুল্ক থেকে ছাড় পেলো কোন কোন পণ্য, যোগ হলো কীসে?
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এক নির্বাহী আদেশে বেশ কিছু পণ্যে শুল্কছাড় দিয়েছেন। এগুলোর মধ্যে রয়েছে গ্রাফাইট, টাংস্টেন, ইউরেনিয়াম ও সোনার বারের মতো গুরুত্বপূর্ণ ধাতু।
তবে সিলিকন পণ্য, রেজিন ও অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইডের ওপর নতুন করে শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। আগামী সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) থেকে এ পরিবর্তন কার্যকর হবে।
ট্রাম্পের এই পদক্ষেপে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে অন্যান্য দেশের দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য চুক্তি বাস্তবায়ন সহজ হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ফলে বিশেষ ধাতু, কফি, বিরল মসলা, বিমান যন্ত্রাংশ ও জেনেরিক ওষুধের মতো দেশীয়ভাবে উৎপাদন অযোগ্য পণ্যের ওপর শুল্ক ছাড় পেতে পারে।
শুল্কমুক্ত করা ধাতুগুলো মহাকাশ প্রযুক্তি, ভোক্তা ইলেকট্রনিকস, চিকিৎসা সরঞ্জামসহ নানা প্রযুক্তি খাতে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া কিছু ওষুধ, যেমন- সিউডোএফেড্রিন এবং অ্যান্টিবায়োটিকও শুল্ক ছাড় পাচ্ছে।
হোয়াইট হাউজ জানিয়েছে, জাতীয় জরুরি অবস্থা মোকাবিলার জন্য এই পরিবর্তন প্রয়োজনীয়। নতুন ব্যবস্থায় মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধি দপ্তর ও বাণিজ্য বিভাগকে বিদেশি চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, যাতে প্রতিবার প্রেসিডেন্টকে নির্বাহী আদেশ দিতে না হয়।
ট্রাম্পের বৈশ্বিক শুল্কনীতি তার প্রশাসনের বাণিজ্য ভারসাম্য ঠিক করার প্রচেষ্টার মূল অংশ। এর আগে জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে শুল্ক কমানোর চুক্তি করেছে যুক্তরাষ্ট্র।
সূত্র: ব্লুমবার্গ, এনডিটিভি
