৪ বার ফোন করেছিলেন ট্রাম্প, ধরেননি মোদী: জার্মান সংবাদমাধ্যমের দাবি
ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প চারবার ফোন করেছিলেন। কিন্তু একবারও ধরেননি ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী। সম্প্রতি একটি জার্মান সংবাদমাধ্যম এমন দাবি করেছে। দুই দেশের মধ্যে শুল্ক উত্তেজনা বেড়ে যাওয়ার মধ্যেই এমন খবর সামনে এলো।
জার্মান ম্যাগাজিন ফ্রাঙ্কফুর্টার আলগেমাইনে জিতুং (এফএজেড) এক প্রতিবেদনে বলেছে, ‘গত কয়েক সপ্তাহে ট্রাম্প চারবার মোদীর সঙ্গে ফোনে কথা বলার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু মোদী কল রিসিভ করতে অস্বীকার করেছেন।’ যদিও প্রতিবেদনে কোনো সূত্রের নাম উল্লেখ করা হয়নি।
এর আগে গত ২৪ আগস্ট জাপানি সংবাদমাধ্যম নিক্কেই এশিয়া ভারতীয় কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞদের উদ্ধৃত করে জানায়, সমঝোতার জন্য ট্রাম্প বারবার মোদীকে ফোন করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু মোদী প্রতিবার সেই কল ধরতে অস্বীকার করায় ট্রাম্পের ক্ষোভ আরও বেড়েছে।
ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লি উভয়ই এ বিষয়টি নিশ্চিত করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে বলে উল্লেখ করেছে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য টেলিগ্রাফ।
তবে এফএজেডের প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার দিনই ওয়াশিংটন ঘোষণা করে, রাশিয়া থেকে তেল কেনা বাড়ানোর কারণে ভারতের ওপর অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক কার্যকর হয়েছে। ফলে ভারতের ওপর মোট শুল্কের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫০ শতাংশে।
জার্মান সংবাদমাধ্যমটির ওই প্রতিবেদনের শুরুতে বলা হয়, ভারতে সাম্প্রতিক দিনগুলোতে ‘কিচেন সাইকোলজি’ বেশ জনপ্রিয়। বলা হয়, নরেন্দ্র মোদী ‘ট্রাম্প ট্রমা’ নামে এক ধরনের মানসিক চাপে ভুগছেন।
চলতি মাসের শুরুতে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ভারতকে ‘মৃত অর্থনীতির দেশ’ বলে উল্লেখ করেছিলেন। তিনি অভিযোগ করেন, ইউক্রেনে নিহতদের প্রতি ভারত উদাসীন। সিএনবিসিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেন, তারা যুদ্ধযন্ত্রকে জ্বালানি জোগাচ্ছে। আর যদি তা চালিয়ে যায়, তবে আমি খুশি নই।
পরে মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধিদের নয়াদিল্লি সফর বাতিল করা হয়, যা দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য সংকটকে আরও গভীর করেছে। ২৫ থেকে ২৯ আগস্ট পর্যন্ত ওই সফরে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ষষ্ঠ দফা বাণিজ্য আলোচনা হওয়ার কথা ছিল।
তবে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর গত শনিবার জানিয়েছেন, ওয়াশিংটনের সঙ্গে বাণিজ্য আলোচনা অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু নয়াদিল্লির কিছু সীমারেখা রক্ষা করতে হবে।
সূত্র: দ্য টেলিগ্রাফ
