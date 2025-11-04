  2. আন্তর্জাতিক

আমরা ইতিহাস গড়ার দ্বারপ্রান্তে আছি: মামদানি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৪৮ পিএম, ০৪ নভেম্বর ২০২৫
জোহরান মামদানি/ ছবি: এএফপি (ফাইল)

নিউইয়র্কের মেয়র নির্বাচনে নিজের ভোট দেওয়ার পর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেছেন ডেমোক্র্যাট সমর্থিত প্রার্থী জোহরান মামদানি। এ সময় তিনি জয়ের ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন।

তিনি বলেন, আমরা আমাদের শহরে ইতিহাস গড়ার দ্বারপ্রান্তে আছি। একই সঙ্গে পুরোনো রাজনীতিকে বিদায় জানানোরও দ্বারপ্রান্তে।

ডোনাল্ড ট্রাম্প নির্বাচনে জিতলে ফেডারেল তহবিল আটকে দেওয়ার হুমকির বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে মামদানি বলেন, আমি শহরের প্রাপ্য প্রতিটি ডলার আদায়ের জন্য লড়াই করতে মুখিয়ে আছি।

ডেমোক্র্যাট জোহরান মামদানি জনমত জরিপে স্পষ্টভাবে এগিয়ে আছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী অ্যান্ড্রু কুওমো ও রিপাবলিকান কার্টিস স্লিওয়ার চেয়ে।

নিজেকে একজন গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রী হিসেবে পরিচয় দেওয়া মামদানি ভোটারদের আকৃষ্ট করেছেন বিনামূল্যে শিশুসেবা, বাস ভাড়া বাতিলের প্রতিশ্রুতি দিয়ে। অন্যান্য নাগরিকসেবার পাশাপাশি বাসাভাড়ার ক্ষেত্রেও সুবিধা দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন তিনি।

তিনি নির্বাচিত হলে নিউইয়র্ক শহরের প্রথম মুসলিম মেয়র হবেন।

সূত্র: আল-জাজিরা

