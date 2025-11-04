নিউইয়র্কে মেয়র নির্বাচনে শুরু হয়েছে ভোটগ্রহণ

নিউইয়র্কে মেয়র নির্বাচনে শুরু হয়েছে ভোটগ্রহণ
যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় শহর নিউইয়র্কে নতুন মেয়র নির্বাচনের ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে। যেখানে লড়াইটি জমে উঠেছে তিন প্রার্থীর মধ্যে।
ডেমোক্র্যাট জোহরান মামদানি জনমত জরিপে স্পষ্টভাবে এগিয়ে আছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী অ্যান্ড্রু কুওমো ও রিপাবলিকান কার্টিস স্লিওয়ার চেয়ে।
নিজেকে একজন গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রী হিসেবে পরিচয় দেওয়া মামদানি ভোটারদের আকৃষ্ট করেছেন বিনামূল্যে শিশুসেবা, বাস ভাড়া বাতিলের প্রতিশ্রুতি দিয়ে। অন্যান্য নাগরিকসেবার পাশাপাশি বাসাভাড়ার ক্ষেত্রেও সুবিধা দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন তিনি।
তিনি নির্বাচিত হলে নিউইয়র্ক শহরের প্রথম মুসলিম মেয়র হবেন।
স্থানীয় সময় বুধবার (৪ নভেম্বর) সকাল ৬টা শুরু হয়েছে ভোটগ্রহণ এবং চলবে রাত ৯টা পর্যন্ত।
এদিকে নিউইয়র্ক সিটি মেয়র নির্বাচনের আগ মুহূর্তে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির স্বতন্ত্র প্রার্থী অ্যান্ড্রু এম. কুয়োমোর পক্ষে সরাসরি সমর্থন জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। কয়েক সপ্তাহ ধরেই তিনি ইঙ্গিত দিচ্ছিলেন যে কুয়োমোকেই তিনি এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ী দেখতে চান।
ট্রাম্প তার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে লেখেন, আমার দায়িত্ব দেশের নেতৃত্ব দেওয়া। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যদি মামদানি জয়ী হন, তাহলে নিউইয়র্ক সিটি সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিপর্যয়ের মুখে পড়বে।
তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, মামদানি নির্বাচিত হলে নিউইয়র্ক সিটিকে কেবল ন্যূনতম ফেডারেল সহায়তা দেওয়া হবে। আমি এমন একজন ডেমোক্র্যাটকে জয়ী দেখতে চাই, যার সফলতার রেকর্ড আছে ও একজন ব্যর্থ কমিউনিস্টের চেয়ে ভালো।
সূত্র: আল-জাজিরা
এমএসএম