নিউইয়র্কে মেয়র নির্বাচন

পরাজয় মেনে নিয়ে মামদানিকে অভিনন্দন জানালেন কুয়োমো

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:১৮ পিএম, ০৫ নভেম্বর ২০২৫
পরাজয় মেনে নিয়ে মামদানিকে অভিনন্দন জানালেন কুয়োমো/ ফাইল ছবি: ফেসবুক

নিউইয়র্কে মেয়র নির্বাচনে পরাজয় মেনে নিয়ে বিজয়ী প্রার্থী জোহরান মামদানিকে অভিনন্দন জানালেন অ্যান্ড্রু কুয়োমো। সাবেক এই গভর্নর নিজের সমর্থকদের উদ্দেশে বলেছেন, ২০ লাখেরও বেশি ভোটারের অংশগ্রহণে এ নির্বাচনে আমরা গণতন্ত্রের শক্তি দেখেছি।

তবে তিনি যখন মামদানিকে অভিনন্দন জানান, তখন উপস্থিত সমর্থকদের একাংশ থেকে কিছুটা দুয়োধ্বনি শোনা যায়। তখন কুয়োমো বলেন, এটি ঠিক নয়। এটি আমাদের চরিত্র নয়।

কুয়োমো আরও বলেন, আজকের রাতটা তাদের। তারা সরকার গঠনের প্রস্তুতি শুরু করবে, আর আমরা সবাই যতটা সম্ভব সহযোগিতা করবো। কারণ আমাদের নিউইয়র্ক সিটি প্রশাসনকে কার্যকরভাবে চলতে হবে। আমরা চাই, এটি যেন সব নিউইয়র্কবাসীর জন্য কাজ করে। আমাদের শহর বিশ্বের সেরা শহর, আর আমরা এক হবো নিউইয়র্ক সিটির জন্য, কারণ আমরা এই শহরকে ভালোবাসি।

নিউইয়র্কের মেয়র নির্বাচনে ৯১ শতাংশ ভোট গণনা শেষে দেখা গেছে, মামদানি পেয়েছেন ১০ লাখেরও বেশি ভোট। তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী অ্যান্ড্রু কুয়োমো পেয়েছেন প্রায় ৮ লাখ ৫০ হাজার ভোট। আর রিপাবলিকান প্রার্থী কার্টিস সিলওয়া পেয়েছেন ১ লাখ ৪৬ হাজার ১৩৭ ভোট।

অর্থাৎ, নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীর চেয়ে প্রায় দেড় লাখ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন মামদানি।

সূত্র: আল-জাজিরা
