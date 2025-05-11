ইসরায়েলি মন্ত্রী
মামদানি ‘হামাসের সমর্থক’, ইহুদিদের ইসরায়েলে চলে যাওয়ার আহ্বান
নিউইয়র্ক সিটির মেয়র নির্বাচনে জয়ী হওয়া জোহরান মামদানিকে ‘হামাসের সমর্থক’ বলে উল্লেখ করেছেন ইসরায়েলের প্রবাসী কল্যানবিষয়ক মন্ত্রী আমিচাই চিকলি। তিনি মামদানির সমালোচনা করেছেন এবং তার এই জয়ের পর নিউইয়র্ক শহরের ইহুদিদের ইসরায়েলে চলে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। খবর এএফপির।
নিউইয়র্কের মেয়র নির্বাচনে জয় পেয়ে ইতিহাস গড়েছেন ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জোহরান মামদানি। এর মাধ্যমে প্রথম মুসলিম মেয়র পেয়েছে নিউইয়র্কবাসী। এই নির্বাচনে গত ৬০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ ভোট পেয়েছেন মামদানি। ফলে, পপুলার ভোটের সংখ্যায় তিনি ছয় দশকের রেকর্ড ভেঙেছেন।
নিউইয়র্কের মেয়র নির্বাচনে ৯১ শতাংশ ভোট গণনা শেষে দেখা গেছে, মামদানি পেয়েছেন ১০ লাখেরও বেশি (৫০ দশমিক ৪ শতাংশ) ভোট। তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী অ্যান্ড্রু কুয়োমো পেয়েছেন প্রায় ৮ লাখ ৫০ হাজার (৪১ দশমিক ৬ শতাংশ) ভোট। রিপাবলিকান প্রার্থী কার্টিস সিলওয়া পেয়েছেন ১ লাখ ৪৬ হাজার ১৩৭ ভোট (৭ দশমিক ১ শতাংশ) অর্থাৎ নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীর চেয়ে প্রায় দেড় লাখ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন মামদানি।
ইহুদি সম্প্রদায়ের সুরক্ষার নিশ্চিতে কাজ করছেন আমিচাই চিকলি। তিনি সামাজিক মাধ্যম এক্সে এক বিবৃতিতে বলেন, যে শহরটি একসময় বিশ্বব্যাপী স্বাধীনতার প্রতীক হিসেবে দাঁড়িয়ে ছিল, তারা এর চাবি একজন হামাস সমর্থকের হাতে তুলে দিয়েছে।
তিনি আরও বলেন, মামদানির দৃষ্টিভঙ্গি ‘জিহাদি ধর্মান্ধদের’ দৃষ্টিভঙ্গির থেকে খুব বেশি দূরে নয় যারা ২৫ বছর আগে তিন হাজার লোককে হত্যা করেছে। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্ক এবং ওয়াশিংটনে আল-কায়েদার হামলার কথা উল্লেখ করে তিনি এসব কথা বলেন।
অন্যদিকে ৩৪ বছর বয়সী মামদানি নিউইয়র্ককে আরও সাশ্রয়ী করে তোলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তিনি আগামী জানুয়ারিতে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। তিনি তার নির্বাচনী প্রচারণায় ইহুদি বিদ্বেষের এবং তার ওপর যে ইসলামোফোবিয়ার প্রভাব পড়েছে তার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন।
মামদানি ফিলিস্তিনিদের প্রতি জোড়ালো সমর্থন জানিয়ে আসছেন। তিনি ইসরায়েলকে ‘বর্ণবাদী শাসনব্যবস্থা’ বলে অভিহিত করেন এবং গাজাযুদ্ধকে ‘গণহত্যা’ বলে উল্লেখ করেন। ফলে ইহুদি সম্প্রদায়ের কিছু লোকের ক্ষোভের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছেন তিনি।
সামাজিক মাধ্যমে পোস্টে চিকলি বলেন, নিউইয়র্ক আর কখনো আগের মতো থাকবে না, বিশেষ করে এর ইহুদি সম্প্রদায়ের জন্য নয়। শহরটি অতল গহ্বরের দিকে হেঁটে যাচ্ছে। তিনি বলেন, আমি নিউইয়র্কের ইহুদিদের ইসরায়েলের ভূমিতে তাদের নতুন আবাসস্থল তৈরির বিষয়ে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।
টিটিএন