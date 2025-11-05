মামদানিকে অভিনন্দন জানালেন লন্ডনের মেয়র সাদিক খান

মামদানিকে অভিনন্দন জানালেন লন্ডনের মেয়র সাদিক খান
নিউইয়র্কের মেয়র পদে জয় পেয়েছেন ডেমোক্র্যাট সমর্থিত প্রার্থী জোহরান মামদানি। এর মাধ্যমে প্রথমবারের মতো মুসলিম মেয়র পেলো নিউইয়র্ক।
তার জয়ের খবরের পর লন্ডনের মেয়র সাদিক খান জোহরান মামদানিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।
তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, নিউ ইয়র্কের ভোটারদের কাছে ছিল এক স্পষ্ট নির্বাচন– আশা বনাম ভয়। ঠিক যেমন লন্ডনে দেখেছি, তবে আশা জয়ী হয়েছে।
মামদানির মতোই সাদিক খানও ২০১৬ সালে নির্বাচিত হয়ে লন্ডনের ইতিহাসে প্রথম মুসলিম মেয়র হয়েছিলেন।
গত গ্রীষ্মে অনুষ্ঠিত ডেমোক্রেটিক প্রাইমারিতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমভিত্তিক প্রাণবন্ত প্রচারণার মাধ্যমে অল্প সময়েই জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন তিনি। তার সমর্থকরা মনে করেন, মামদানি এক নতুন প্রগতিশীল রাজনীতির প্রতিনিধিত্ব করছেন।
মামদানি নিউইয়র্ক সিটির ইতিহাসে প্রথম মুসলিম এবং দক্ষিণ এশীয় বংশোদ্ভূত মেয়র হতে যাচ্ছেন। তিনি তার বহুসাংস্কৃতিক পরিচয়কে শহরের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্যের বার্তা হিসেবে ব্যবহার করেছেন— এমনকি প্রচারণায় উর্দু ও স্প্যানিশ ভাষায়ও ভিডিও প্রকাশ করেছেন।
সূত্র: বিবিসি
