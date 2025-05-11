মুসলিম-অভিবাসীদের জন্য লড়ার অঙ্গীকার মামদানির

মুসলিম-অভিবাসীদের জন্য লড়ার অঙ্গীকার মামদানির
মুসলিম-অভিবাসীদের জন্য লড়ার অঙ্গীকার করেছেন নিউইয়র্কের নবনির্বাচিত মেয়র জোহরান মামদানি। তিনি বলেছেন, রাজনৈতিক অন্ধকারের এই সময়ে নিউইয়র্ক শহর হবে এক আলোর দিশা। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, অভিবাসী, মুসলিম, ইহুদি ও কৃষ্ণাঙ্গসহ সব নিউইয়র্কবাসীর অধিকারের জন্য তিনি লড়বেন।
মামদানি বলেন, আপনি যদি অভিবাসী হন, ট্রান্স কমিউনিটির সদস্য হন, তাদের মধ্যে একজন কৃষ্ণাঙ্গ নারী হন যাকে ডোনাল্ড ট্রাম্প সরকারি চাকরি থেকে বরখাস্ত করেছেন, কিংবা এমন সিঙ্গেল মাদার হন যিনি এখনো দ্রব্যমূল্য কমার অপেক্ষায় রয়েছেন—তাহলে জেনে রাখুন, আপনার সংগ্রাম আমাদেরও সংগ্রাম। আমরা এমন এক সিটি হল গড়বো, যা ইহুদি নিউইয়র্কবাসীর পাশে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াবে এবং ইহুদিবিদ্বেষের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কখনো পিছপা হবে না। সেই সঙ্গে ১০ লক্ষাধিক মুসলিম জানবে—এই শহর তাদেরও।
নির্বাচনে জয়ের পর সমর্থকদের ধন্যবাদ জানিয়ে এ ডেমোক্র্যাট নেতা বলেন, আপনারা প্রমাণ করেছেন, নতুন নেতৃত্ব সম্ভব—যখন রাজনীতি মানুষকে অবজ্ঞা নয়, সম্মানের সঙ্গে সম্বোধন করে।
তিনি এই জয়কে উৎসর্গ করেন সেই সব মানুষকে, ‘যাদের এই শহরের রাজনীতি প্রায়ই ভুলে যায়- সেনেগালের ট্যাক্সিচালক থেকে উজবেক নার্স, ত্রিনিদাদের রাঁধুনি পর্যন্ত’।
মামদানি শেষে বলেন, এই শহর আপনাদের শহর, আর এই গণতন্ত্রও আপনাদের।
সূত্র: আল-জাজিরা
