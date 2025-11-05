  2. আন্তর্জাতিক

মামদানির জয়, প্রথম মুসলিম মেয়র পেলো নিউইয়র্ক

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:১৪ এএম, ০৫ নভেম্বর ২০২৫
নিউইয়র্ক সিটির মেয়র নির্বাচনে জয় পেয়েছেন ডেমোক্র্যাট সমর্থিত প্রার্থী জোহরান মামদানি। এর মাধ্যমে প্রথম মুসলিম মেয়র পেলো নিউইয়র্কবাসী। সংবাদমাধ্যম এপির বরাত দিয়ে এ তথ্য জানিয়েছে আল-জাজিরা।

৩৪ বছর বয়সী কুইন্সের অঙ্গরাজ্য আইনপ্রণেতা জোহরান মামদানি হবেন নিউইয়র্ক সিটির ১১১তম মেয়র।

নির্বাচনে জোহরান মামদানির প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন স্বতন্ত্র প্রার্থী অ্যান্ড্রু কুওমো ও রিপাবলিকান কার্টিস স্লিওয়ার।

এর আগে নিউইয়র্কের মেয়র নির্বাচনে নিজের ভোট দেওয়ার পর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন ডেমোক্র্যাট সমর্থিত প্রার্থী জোহরান মামদানি। এ সময় তিনি জয়ের ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

তিনি বলেন, আমরা আমাদের শহরে ইতিহাস গড়ার দ্বারপ্রান্তে আছি। একই সঙ্গে পুরোনো রাজনীতিকে বিদায় জানানোরও দ্বারপ্রান্তে।

ডোনাল্ড ট্রাম্প নির্বাচনে জিতলে ফেডারেল তহবিল আটকে দেওয়ার হুমকির বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে মামদানি বলেন, আমি শহরের প্রাপ্য প্রতিটি ডলার আদায়ের জন্য লড়াই করতে মুখিয়ে আছি।

সূত্র: আল-জাজিরা

