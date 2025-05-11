নিউইয়র্কে মামদানির জয়: রিপাবলিকানদের কাজে ফিরতে বললেন ট্রাম্প

নিউইয়র্কে মামদানির জয়: রিপাবলিকানদের কাজে ফিরতে বললেন ট্রাম্প
নিউইয়র্কে মেয়র নির্বাচনে জোহরান মামদানির জয়ের পর রিপাবলিকানদের কাজে ফিরতে বললেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। নিজ দলের সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেছেন, এখনই কাজে ফেরার সময়।
নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে এক পোস্টে ট্রাম্প লেখেন, ‘রিপাবলিকানরা, ফিলিবাস্টার বাতিল করো! আইন প্রণয়ন ও ভোট সংস্কারে ফিরে যাও!’
ফিলিবাস্টার হলো যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট বা উচ্চকক্ষে ব্যবহৃত একটি সংসদীয় কৌশল, যার মাধ্যমে কোনো সদস্য বা দল ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো আইন প্রণয়ন বা ভোটগ্রহণের প্রক্রিয়া বিলম্বিত বা বাধাগ্রস্ত করতে পারে।
সহজভাবে বললে, ফিলিবাস্টার হলো ‘বিলম্ব করার রাজনৈতিক অস্ত্র’, যেখানে একজন সিনেটর ঘণ্টার পর ঘণ্টা বক্তৃতা দিয়ে বা বিতর্ক টেনে আইনের কার্যক্রম আটকে রাখেন, যাতে তা ভোটে না ওঠে।
অনেক সময় এই পদ্ধতিকে গণতন্ত্রে সংখ্যালঘুদের কণ্ঠ রক্ষার উপায় হিসেবে দেখা হয়, আবার কেউ কেউ মনে করেন এটি গুরুত্বপূর্ণ আইন বিলম্বিত করার রাজনৈতিক বাধা।
অর্থাৎ ট্রাম্প চান, এই নিয়ম তুলে দিয়ে রিপাবলিকানদের আইন পাসের পথে বাধা সরাতে হবে।
এর আগে, নিউইয়র্কের নির্বাচনে রিপাবলিকানদের হতাশাজনক ফলাফলের পেছনে দুটি প্রধান কারণ আছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। ট্রাম্পের দাবি, এবারের নির্বাচনে তিনি নিজে ব্যালটে না থাকা এবং চলমান সরকারি অচলাবস্থা বা শাটডাউন ভোটারদের মধ্যে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।
ট্রাম্পের মতে, তার উপস্থিতি না থাকায় রিপাবলিকান ভোটারদের উৎসাহ কিছুটা কম ছিল, আর সরকারের অচলাবস্থা দলের ভাবমূর্তিকেও ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।
সূত্র: আল-জাজিরা
কেএএ/