মামদানির জয়ের পূর্বাভাস

প্রকাশিত: ০৮:২৯ এএম, ০৫ নভেম্বর ২০২৫
জোহরান মামদানি/ ছবি: এএফপি (ফাইল)

নিউইয়র্ক সিটির মেয়র নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট সমর্থিত প্রার্থী জোহরান মামদানি জয়ী হতে যাচ্ছেন বলে এক পূর্বাভাসে জানিয়েছে স্বতন্ত্র তথ্যসংস্থা ডিসিশন ডেস্ক এইচকিউ।

এরই মধ্যে সেখানে ভোটগ্রহণ শেষ হয়েছে। এর পরপরই শুরু হয়েছে গণনা। অল্প সময়ের মধ্যেই ফলাফল ঘোষণার প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

প্রার্থীদের সমর্থকরা বিভিন্ন স্থানে ফলাফল ঘোষণার অপেক্ষায় জড়ো হয়েছেন।

ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জোহরান মামদানি তার নির্বাচনী রাতের অনুষ্ঠান আয়োজন করেছেন ব্রুকলিন প্যারামাউন্টে, যা ডাউনটাউন ব্রুকলিনের ঐতিহাসিক কনসার্ট ভেন্যু।

নিউইয়র্কের মেয়র নির্বাচনে নিজের ভোট দেওয়ার পর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেছেন ডেমোক্র্যাট সমর্থিত প্রার্থী জোহরান মামদানি। এ সময় তিনি জয়ের ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন।

তিনি বলেন, আমরা আমাদের শহরে ইতিহাস গড়ার দ্বারপ্রান্তে আছি। একই সঙ্গে পুরোনো রাজনীতিকে বিদায় জানানোরও দ্বারপ্রান্তে।

ডোনাল্ড ট্রাম্প নির্বাচনে জিতলে ফেডারেল তহবিল আটকে দেওয়ার হুমকির বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে মামদানি বলেন, আমি শহরের প্রাপ্য প্রতিটি ডলার আদায়ের জন্য লড়াই করতে মুখিয়ে আছি।

সূত্র: আল-জাজিরা

