সপরিবারে হত্যার হুমকি পেয়েছিলেন মামদানি

সপরিবারে হত্যার হুমকি পেয়েছিলেন মামদানি
নিউইয়র্কের মেয়র নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে ইতিহাস গড়েছেন জোহরান মামদানি। বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে শহরটির প্রথম মুসলিম ও প্রথম দক্ষিণ এশীয় বংশোদ্ভূত মেয়র হয়েছেন তিনি। তবে এই সাফল্য সহজে আসেনি। এজন্য পার হতে হয়েছে ভয়ংকর কঠিন সময়। এমনকি নির্বাচনী প্রচারণা চলাকালে সপরিবারে হত্যার হুমকিও পেয়েছিলেন তিনি।
জানা যায়, গত সেপ্টেম্বরে টেক্সাসের এক ব্যক্তিকে মামদানির বিরুদ্ধে ‘সন্ত্রাসী হুমকি’ দেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়।
নিউইয়র্ক সিটির কর্তৃপক্ষ জানায়, ৪৪ বছর বয়সী ওই ব্যক্তি মামদানিকে ভয় দেখিয়ে একাধিক ভয়েসমেল ও লিখিত বার্তা পাঠিয়েছিলেন। সেখানে তাকে বলা হয়েছিল, ‘কেউ মাথায় গুলি করার আগেই উগান্ডায় ফিরে যাও’।
এছাড়া ওই বার্তায় মামদানি ও তার পরিবারের প্রতিও প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়েছিল বলে জানান কুইন্স জেলা অ্যাটর্নি মেলিন্ডা ক্যাটজ।
নিউইয়র্কের মেয়র নির্বাচনে ৯১ শতাংশ ভোট গণনা শেষে দেখা গেছে, মামদানি পেয়েছেন ১০ লাখেরও বেশি ভোট। তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী অ্যান্ড্রু কুয়োমো পেয়েছেন প্রায় ৮ লাখ ৫০ হাজার ভোট। আর রিপাবলিকান প্রার্থী কার্টিস সিলওয়া পেয়েছেন ১ লাখ ৪৬ হাজার ১৩৭ ভোট।
অর্থাৎ, নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীর চেয়ে প্রায় দেড় লাখ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন মামদানি।
সর্বশেষ হিসাবে, মামদানির প্রাপ্ত ভোট ১০ লাখ ৩৬ হাজার ৫১টি, যা ১৯৬৫ সালের পর কোনো নিউইয়র্ক মেয়র প্রার্থী পাওয়া সর্বোচ্চ ভোট।
সূত্র: আল-জাজিরা
